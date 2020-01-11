Новый дом для бенди-баталий

В столице Коми началась активная фаза реконструкции республиканского стадиона. На этом спортивном объекте в 2021 году должен будет пройти чемпионат мира по бенди. Масштабные работы шли все новогодние праздники, за это время строители успели полностью снести одну из трибун. Журналист «Республики» побывал на большой стройке и на месте пообщался с мастерами.

Сыктывкарцев, привыкших проходить мимо республиканского стадиона, в первый рабочий день года ждал сюрприз. Проходы со стороны улицы Куратова и центрального бассейна полностью перекрыли. Оказалось, что масштабные реконструкционные работы стартовали именно в праздничные дни. О возможных неудобствах горожан предупреждали загодя. Все действующие на стадионе спортивные секции были распределены по другим городским учреждениям. Юные спортсмены и их родители также отнеслись к этому с пониманием.

Оргкомитет для контроля над ходом работ сформировали в октябре прошлого года. Состоялось уже два совещания, в которых участвовали представители всех министерств и ведомств региона. В ближайшее время пройдет третье собрание. Планируется, что заседания будут раз в квартал. Основные работы по реконструкции начались в декабре, сразу после подписания контракта с подрядчиком, а продлятся они до декабря 2020-го.

По итогам электронного аукциона подрядной организацией была определена сербская компания. Именно сербы проводят основные работы, но также задействована и республиканская компания «Промресурс». Самым сложным, как пояснили рабочие, является реконструкция непосредственно чаши стадиона. Над этим сейчас активно трудятся сербы. А вот так называемым Домом спорта (это здание, где размещаются разные спортивные секции и администрация) занимаются как раз сыктывкарцы. Сотрудник местной компании провел для журналиста «Республики» небольшую экскурсию по объекту. Видно, что работы непочатый край, как выразился мастер: «ломать – не строить», и это еще только начальный этап. Центральная трибуна была полностью демонтирована. Там, где некогда располагались подтрибунные помещения, теперь можно разглядеть лишь сиротливую вывеску «Легкоатлетический манеж». На месте гудят экскаваторы, грузовики подвозят строительный материал, кругом лежат куски старого металла и горы прочего мусора.

– До этого ремонтные работы здесь производились в 2001 и 2005 годах. С тех пор многое изменилось, в том числе и строительные стандарты. Безусловно, реконструкция является требованием времени. Сыктывкару современный и достойный статуса столицы спортивный объект просто необходим. Все идет строго в соответствии с ранее утвержденным планом. До июня мы должны полностью сделать фасад здания и заменить кровлю, – отметил собеседник издания.

На своей странице «ВКонтакте» министр строительства и дорожного хозяйства Коми Андрей Крикуненко написал, что в соответствии с проектом на начальном этапе ведутся работы по разборке трибун (одна уже полностью снесена, две другие будут демонтированы частично), а затем начнется забивка свай под строительство обновленных.

В региональном министерстве спорта пояснили, что за ход строительных работ полностью отвечает профильное министерство. Задачей же минспорта Коми будет обеспечение достойного проведения непосредственно спортивного праздника: зрители должны увидеть честную и красивую игру в исполнении лучших сборных мира. Точный состав участников чемпионата определят за семь месяцев до его начала. В январе 2021 года пройдут тестовые баталии. Даты проведения основного турнира определены предварительно: группа Б сыграет в феврале, группа А в конце марта – начале апреля.

Ярослав СЕВРУК

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