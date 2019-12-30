Сергей Гапликов поможет исполнить новогодние мечты пяти жителей Коми

Глава республики принял участие во всероссийском благотворительном проекте «Мечтай со мной». Бумажные шары-открытки с елки желаний в Кремле Сергей Гапликов взял во время участия в заседании Государственного совета Российской Федерации, которое 26 декабря провел президент страны Владимир Путин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Цель волонтерской акции – исполнить желание детей и пожилых людей с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

Напомним, в прошлом году Сергей Гапликов помог воплотить мечты четырех юных жителей Коми. Марк Ивановский из Печоры смог увидеть родной город с высоты птичьего полета. Марина Лобанова из села Корткерос вместе со своей мамой и младшей сестрой побывала на Кремлевской елке. Кирилл Жаренков из Сосногорска получил современное техническое средство реабилитации. Воспитанник сыктывкарского детского дома №3 Илья Наумов в сопровождении воспитателя прошел образовательную программу во Всероссийском детском центре «Океан».

В этом году на кремлевскую елку желаний попало пять открыток из Республики Коми. В числе загаданных желаний – ноутбук, игрушка, умные часы, поездка в Казань и посещение новогодней елки в Кремле.

Все эти желания будут обязательно исполнены. Глава Республики Коми дал соответствующие поручения по их отработке региональному правительству.

Мечты детей уже начали воплощаться – первый заветный подарок получила пятилетняя сыктывкарка Лиза Павлова. Девочка загадала желание побывать на Кремлевской елке. 28 декабря по поручению главы Коми приглашение на новогодний праздник Елизавете вручил заместитель председателя правительства региона – министр труда, занятости и социальной защиты Илья Семяшкин.

Семья по своему желанию отправится на елку в Москву в следующем году, поскольку в этот раз они не смогут принять участие в праздничном мероприятии в связи с отъездом.

Как рассказала мама Лизы, о проекте «Мечтай со мной» она узнала в группе социальной сети, где общается с родителями особенных деток.

– Мы не очень рассчитывали на исполнение желания, когда обратились на сайт проекта. Я отправила фотографию дочери и информацию. Прошло две недели, и нам позвонили. Очень приятно! Теперь моя Лиза сможет осуществить мечту и побывать на Кремлевской елке. Спасибо Сергею Анатольевичу за то, что наше желание с дочкой сбывается, – отметила мама Лизы.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru