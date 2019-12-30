В колонии приходит праздник

В январские праздники во всех исправительных учреждениях и следственных изоляторах УФСИН России по Республике Коми будут проведены различные праздничные мероприятия. О том, какие развлечения предложат обвиняемым и осужденным, рассказали в пресс-службе управления.

Обширная развлекательная программа подготовлена в ИК №49 в Печоре. Осужденные представят на сцене местного клуба мюзикл «Пчелки и елки». Также в учреждении состоится праздничный концерт музыкальной группы «Северо-Запад», состоящей из участников кружка художественной самодеятельности. Кроме этого, пройдет открытое заседание литературного кружка, игра «Угадай мелодию», а также будут подведены итоги конкурса на звание «Лучший отряд 2019 года». Завершат праздничные мероприятия спортивные состязания «Богатырские игры», которые будут проведены в рамках зимней спартакиады «Навстречу Победе».

В ИК №29 в поселке Нижний Доманик под Ухтой вспомнят историю празднования Нового года, известных людей, родившихся в праздничные дни. Кроме этого, в учреждении пройдут соревнования по логической настольной игре «Мачкинг», состоятся литературные чтения и музыкальный вечер.

В ИК №25 в сыктывкарском поселке Верхний Чов в новогодние праздники осужденные примут участие в интеллектуальной интерактивной викторине «Большая игра», увидят документальный фильм «Великие реки России», прослушают лекцию о Валааме и посоревнуются в умении играть в нарды.

В новогодние праздники во всех учреждениях УФСИН пройдут соревнования по шашкам, шахматам, настольному теннису, гиревому спорту, армрестлингу и футболу. Состоятся конкурсы на лучшие плакаты, рисунки, игрушки, стихотворения и открытки, посвященные Новому году и Рождеству. Также состоятся концерты, спектакли, КВН, интеллектуальные викторины, конкурсы снежных фигур.

В новогодние дни осужденным предложат праздничный рацион питания: впрочем, блюда будут приготовлены исключительно из продуктов планового обеспечения. В меню учреждений УФСИН значатся котлеты, сосиски, поджарка, гуляш, гарниры из гречи, риса, картофеля и свежих овощей, а также овощные холодные закуски, винегреты и квашеная капуста с луком.

Для несовершеннолетних, находящихся в следственных изоляторах УФСИН, подготовлены новогодние подарки.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото УФСИН РФ по РК