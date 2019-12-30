Воркута обзавелась новой главной елкой

Новогоднюю красавицу специалисты собирали при морозе 37 градусов практически голыми руками, сообщает пресс-служба администрации заполярного города.

Новая 18-метровая елка, установленная на площади, состоит из 32 ярусов, 1297 веток, которые украшают 20752 светодиода. Комплект системы освещения называется «Северное сияние+» и имеет десять режимов подсветки. Для ее устойчивости при монтаже использовали более 12 тонн пригруза и восемь стальных тросов. Конструкция предназначена для эксплуатации в районах Крайнего Севера – выдерживает 55-градусные морозы и порывы ветра до 35 м/сек.

Торжественное открытие новогоднего городка с елкой, горками, светящимися праздничными фигурами состоялось 25 декабря на площади Центральной. В течение 20 дней над его благоустройством работали сотрудники МБУ «Специализированное дорожное управление», МКУ «Производственно-технический комплекс», МУП «Северные тепловые сети», ООО «Водоканал», ООО УК «Комфорт», ООО «ЖЭУ-8» и ООО «ЖЭУ-6» и управления городского хозяйства и благоустройства городской администрации.

Мэр Воркуты Игорь Гурьев разместил на своей странице в «ВКонтакте» полный список работников со словами благодарности от имени всех воркутинцев.

За это время на площади были установлены две горки, одна из них снежная с тремя спусками разной длины и углами наклона, новая 18-метровая елка, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, двух снеговиков и еще пять четырехметровых елочек, арка, а также торговые домики.

Как рассказал директор Специализированного дорожного управления Николай Прытков, в работах принимали участие порядка 15 сотрудников с трех участков предприятия. Дорожные рабочие были задействованы на строительстве и заливке снежной горки, хозучасток занимался установкой арки, а специалисты энергоучастка работали на монтаже всех фигур и элементов с подсветкой.

– Самым трудным был процесс сборки и подключения большой елки – там очень сложная система, – рассказал Николай Прытков. – При этом работы проводились при очень низких температурах – в последние дни на улице было минус 37 градусов. И в таких условиях люди были вынуждены производить сборку практически голыми руками – по-другому нельзя. Кроме того, к каждой маленькой елочке пришлось подводить кабели, для чего в снегу нужно было вырыть небольшие траншеи, в которые укладывались трубы с электрокабелем.

Лина ПЕРОВА

Фото Олега ГРЕЧУХИНА