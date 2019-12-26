Безопасность с актуальным паспортом

По итогам прокурорских проверок в Коми была дана оценка состояния законности в учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием детей, инвалидов и престарелых граждан, в том числе и в сфере антитеррористической защищенности.

По информации прокуратуры Коми, сотрудники прокуратуры выявили 76 нарушений закона, для их устранения внесены 24 представления, которые рассмотрены и удовлетворены. Семнадцать должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, двое – к административной. В суды поданы три исковых заявления, в органы государственного контроля (надзора) направлены пять информаций для принятия мер реагирования.

Меры прокурорского реагирования приняты прокурорами Сыктывкара, Эжвинского района столицы Коми, Воркуты, Усинска, Вуктыла, Инты, Удорского, Сыктывдинского, Корткеросского, Усть-Куломского, Усть-Вымского, Ижемского районов, печорским межрайонным прокурором.

Так, в Печоре при проверке дома-интерната для престарелых и инвалидов выявлено отсутствие утвержденного и согласованного с сотрудниками Росгвардии перечня мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности отделений учреждения.

По факту отсутствия системы видеонаблюдения, а также охранной сигнализации в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Усть-Вымского района внесено представление об устранении нарушений.

Прокуратура Усинска установила, что в городском доме-интернате для престарелых и инвалидов не проводились мероприятия по актуализации паспортов безопасности, хотя менялось количество сил и средств, привлекаемых для обеспечения антитеррористической защищенности. Аналогичные нарушения выявлены прокурором Усть-Куломского района в деятельности пришкольного интерната школы имени Вениамина Чисталева в селе Помоздино, пришкольного интерната школы поселка Зимстан.

По результатам проверки средней общеобразовательной школы села Зеленец, в которой располагается интернат для детей, прокурор Сыктывдинского района внес протест на положение о видеонаблюдении, которым не предусмотрено обеспечение непрерывного видеонаблюдения на объекте, а также хранение данных, полученных с использованием системы видеонаблюдения.

Нарушения пропускного режима, отсутствие договоров с охранными предприятиями, металлоискателей, турникетов, факты осуществления охраны собственными силами (сторожами) выявлены прокуратурой Воркуты в городском центре по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения. Аналогичные нарушения зафиксированы прокурором Сыктывдинского района в школе-интернате №15 села Пажга, прокурором Удорского района в Усогорском доме-интернате для престарелых и инвалидов. По итогам проверок руководителям этих учреждений внесены представления. Кроме того, прокуратура республики внесла представление в Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми и правительство региона. Это представление рассмотрено и удовлетворено.

В пришкольных интернатах средней общеобразовательной школы поселка Зимстан и школы имени Чисталева в селе Помоздино отсутствовали автономные системы экстренного оповещения людей об угрозе совершения террористического акта. Это нарушение явилось основанием для обращения прокурора Усть-Куломского района в суд с исками об обязании оборудовать учреждения такими системами. Суд рассмотрел и удовлетворил иски.

В ходе проверок в социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием граждан выявлены также нарушения требований пожарной безопасности.

Например, прокурор Сыктывкара при проверке городского центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства выявил несоответствие плана эвакуации действительной планировке помещений, загромождение эвакуационных путей, наличие неработающих световых табло «Выход», отсутствие паспортов к огнетушителям. Аналогичные нарушения зафиксированы в Гимназии искусств при главе Республики Коми имени Юрия Спиридонова. По итогам проверок в учреждения внесены представления. Фактическое устранение нарушений остается на контроле прокуратуры.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото midag.ru