Валентин Ковалёв: «Люди с инвалидностью должны иметь возможность выполнять нормативы ГТО»

Пловец Валентин Ковалёв живет в Эжвинском психоневрологическом интернате. Несмотря на вторую группу инвалидности, он великолепный атлет и регулярно побеждает не только в плавании, но и в других видах спорта. В беседе с журналистом «Республики» он рассказал о первых шагах в спорте, бельгийском триумфе и роли комплекса «Готов к труду и обороне» в жизни людей с инвалидностью.

К победам, несмотря на все преграды

Валентин Ковалёв – один из тех людей, которыми Республика Коми может по праву гордиться. Упорный и трудолюбивый, этот сильный духом человек идет к своим целям, невзирая на трудности. Спортсмен был воспитанником Кочпонского ПНИ и, когда выпускался, должен был получить в Сыктывкаре квартиру, но вышло так, что остался без жилья. В итоге оказался в интернате в Эжве, где живет по сей день. Однако во всей этой ситуации собеседник «Республики» видит только плюсы, ведь именно в Эжве начался его победный путь в спорте, хотя плавать он научился еще в Кочпоне:

– Мне было лет 14, когда начал плавать под руководством тренера Льва Яковлевича Осипенко. Я тогда вообще не мог плавать. У меня просто страх перед водой был. Он говорит: «Так, все, плыви». А как я поплыву, если глубина, я боюсь воды, не умею плавать. Он терпеливо работал со мной, помогал специальной палкой, говорил: «Держись и плыви, работай ногами». Вроде бы начало получаться, и в один прекрасный день, это было в среду, он мне говорит: «Если до следующей среды ты не поплывешь, то больше с тобой заниматься не буду». То есть он дал мне недельный срок.

Тогда же Валентин Ковалёв выбрал и стиль плавания, на котором специализируется и поныне. Это один из сложнейших стилей – баттерфляй, или, как еще его называют, дельфин. Одной из тонкостей этого стиля является то, что выполнять его можно только при правильных и интенсивных движениях корпуса, рук и ног.

– С нами плавал мужичок, как я понял, он уже был в то время мастером спорта, – рассказал Валентин Ковалёв. – Я увидел, что он делает «бабочку». По-английски баттерфляй означает «бабочка». Спросил Льва Яковлевича: «Это что за стиль такой интересный?» Он ответил, что это баттерфляй. Один раз попробовал, второй раз. Мне понравилось. Естественно, сразу не получалось. Это само собой. Но потом постепенно начал этот вид плавания для себя «разгадывать», и в итоге он стал моим любимым.

Еще спортсмен отлично плавает вольным стилем, однако этот стиль дается ему немного сложнее, поэтому сейчас на тренировках упор он делает на кролевую стометровку, нарабатывая объемы и технику.

– Да, мне давали квартиру, но там возникли определенные сложности с пропиской. Мне не хотелось бы вдаваться в подробности. Но скажу так: я ни о чем не жалею. Если бы я жил самостоятельно, то ничего бы не достиг. Во-первых, ничего бы в жизни не видел. Ни по России бы не ездил, ни по другим странам. Сидел бы себе в Сыктывкаре, жил бы, работал, да и ладно. Но когда я попал в интернат, то со мной начали работать, и я сам захотел заниматься спортом. Я увидел, что ребята катаются на лыжах, ходят в тренажерку, в бассейн. Думаю: «Дай-ка попробую». Меня интернат поднял на ноги и направил на правильный путь, – отметил спортсмен.

В Эжве с 2006 года Валентин Ковалёв тренируется у Николая Ершова. Переехав на новое место, поначалу он думал бросить плавание, потому что результаты не росли. Однажды после очередных стартов к нему подошла старший воспитатель Альбина Москалева и посоветовала пойти в группу к Николаю Ершову. Об этом он вспоминает с особой благодарностью:

– Именно благодаря Альбине Валерьяновне и Николаю Михайловичу я достиг больших результатов. Еще хочу поблагодарить председателя регионального отделения специальной олимпиады России Галину Витальевну Дитц и, конечно, директора нашего интерната Евгения Георгиевича Кокарева. Им огромное спасибо. Было трудно идти вперед, но они мне во всем помогли. Ну и что, что я живу в интернате, никого это не должно волновать.

Главное – сила духа

Валентин Ковалёв регулярно тренируется в 25-метровом бассейне спорткомлекса «Бумажник». Именно там когда-то начинал спортивный путь триумфатор июльского первенства Европы по плаванию Николай Зуев. Сейчас он является одним из самых перспективных спинистов не только Коми, но и России. Хотя он специализируется на другом стиле, Валентин отметил, что хорошо знаком с Николаем и многому у него учился. Также он держит равнение и на других знаменитых пловцов из Коми, смотрит в интернете мастер-классы по вольному стилю серебряного призера Олимпиады в Пекине ухтинца Александра Сухорукова.

Путь к победам тернист, что и подтверждает пример Валентина Ковалёва. Он тренируется каждый день. Встает в пять утра, а занятие в бассейне начинается уже без пятнадцати шесть.

– Когда мне бывает тяжело, я никому это не показываю, а просто прыгаю с тумбочки в воду и выполняю то, что мне полагается, – поделился секретом успеха спортсмен. – Тренировки каждый день. Длительность – около часа, потому что я потом иду на работу. Бывает, хожу на тренировки днем и вечером. Тренер мне дает задание, и я его выполняю.

Трудится Валентин Ковалёв в Эжвинской городской поликлинике дворником. Своей работой обоснованно гордится. Настоящий труженик, после работы, которую обычно заканчивает до обеда, он не любит долго отдыхать: идет кататься на лыжах или в тренажерный зал.

– В выходные дни особенно люблю на лыжах кататься. Просыпаюсь, моюсь, пью чай и иду на лыжную базу «Веждино». Для меня нет ничего лучше, чем проводить свободное время на природе и в движении. Регулярно участвую в акции «Лыжня здоровья», кидаю жетончики, уже в этом году в апреле выиграл сертификат на две тысячи рублей.

В 2014-м в составе сборной России Валентин Ковалёв завоевал два золота и бронзу Европейских летних игр специальной олимпиады в Антверпене. Медали он выиграл на дистанции 50 метров баттерфляем и в комбинированной эстафете, бронзовую медаль получил за дистанцию 50 м вольным стилем. Эти победы пока являются самыми громкими в карьере спортсмена, но на достигнутом пловец останавливаться не собирается. Сейчас атлет активно готовится к очередным отборочным стартам, которые пройдут в следующем году. В различных соревнованиях он участвует ежегодно и почти всегда увозит с них хороший «улов». Весной этого года Валентин Ковалёв одержал две победы в спартакиаде специальной олимпиады в Смоленске. В прошлом году на аналогичных состязаниях в Санкт-Петербурге завоевал серебро. Силен он не только в плавании, например, в 2017-м был третьим в велосипедном спорте на соревнованиях в Костроме.

Но сейчас Валентин Ковалёв интенсивно готовится к серьезным стартам в плавании, которые пройдут в 2020 году:

– Они будут в России. У меня в планах достижение высшего уровня в мастерстве, хочу заполучить путевку на международные старты, которые пройдут за границей. Там хочу показать все самое лучшее, что могу, как это и было в 2014-м. Конкуренция, естественно, большая. Ребята новые появились. В апреле ездил в Смоленск, там была конкуренция такая, что пришлось попотеть. Кролем в стометровке взял второе место, а в баттерфляе все-таки мне там равных не нашлось. Там были крепкие ребята из Кирова и Ярославля.

«Покажите мне, пожалуйста, что такое ГТО»

С этого года Министерство спорта России официально утвердило прием нормативов ГТО для лиц с инвалидностью, и Валентин Ковалёв сразу включился в борьбу за золотой знак отличника комплекса.

– Я всегда и во всем стремлюсь к первенству, поэтому мне важно получить именно золотой знак. Для тех, кто проживает в интернатах, для людей с инвалидностью возможность участия в выполнении нормативов комплекса ГТО – это особенно важно, они в этом не должны быть обделены. Это не только совершенствование себя в физическом плане, но и развитие внутреннее, а также возможность встретиться друг с другом, пообщаться, – отметил спортсмен.

Нормативы ГТО в Эжвинском интернате выполняли осенью этого года. Для людей с инвалидностью вовлечение в такие мероприятия играют особую роль. Будучи опытным спортсменом, Валентин Ковалёв без труда выполнил все нормы на золотой знак, но пока это был неофициальный зачет. Тем не менее важность этого события, по словам собеседника издания, нельзя переоценить:

– Мы хотели сделать кросс, но были дожди, и поэтому были только зальные виды. Мне понравилось, да и вообще сама идея отличная, потому что каждый человек должен быть развит в стране физически. Мало ли что может в мире произойти, и мы, россияне, должны быть к этому готовы. Будучи физически готовым, можно спокойно идти и служить Родине. Да, это интересно, позитивно и развивает. Это особенно полезно для людей с инвалидностью, так как спорт развивает моторику, может помочь в двигательной активности, что очень важно для тех, кто плохо передвигается. Мы делали отжимания, прыгали в длину, подтягивались, поднимали гантели. Плюс для людей с инвалидностью, для тех, кто именно живет в интернатах, это и повод для общения, это единение. Это дополнительная возможность встретиться и вместе дружно провести время.

До этого, начиная с первых лет возрождения комплекса, тестовые соревнования по выполнению норм ГТО среди инвалидов также проводились регулярно. «Покажите мне, пожалуйста, что такое ГТО», – именно такой вопрос задавал Валентин Ковалёв своим наставникам в интернате, как только узнал о том, что в России началось возрождение старой доброй советской традиции:

– Нам это тоже интересно. Нам хочется попробовать. Я считаю, что для инвалидов – это очень хорошо. Сначала, может, не у всех получаться будет, но опытные тренеры им будут показывать, они начнут пробовать. Это будет даже не цель – знак отличника, инвалидам просто это интересно.

Ярослав СЕВРУК

Фото автора и vk.com