Юная художница из Республики Коми вошла в число победителей конкурса детского рисунка Почты России и Благотворительного фонда «Детский хоспис»

Почта России и Санкт-Петербургский Детский хоспис подвели итоги первого совместного проекта – Всероссийского конкурса детского и юношеского изобразительного искусства, который состоялся под девизом «Дед Мороз приносит добрые вести». В нем приняли участие свыше 1300 юных художников из почти 70 регионов России, а также Республики Беларусь и Греции.В целях поддержки паллиативной помощи детям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями в России рисунки победителей напечатают на лимитированной коллекции почтовой продукции, а также могут быть задействованы для трансляции социальных видеороликов Благотворительного фонда в отделениях почтовой связи.

Творческие работы, выполненные в различной технике: масло, акварель, тушь, графика, валяная игрушка и других поступили от воспитанников детских садов, домов-интернатов, учащихся общеобразовательных и художественных школ. При этом самому младшему участнику исполнилось всего 4 года, а старшему — 17 лет.

Жюри оценивало в трех возрастных номинациях не только художественное мастерство работ, но и содержание основной тематики конкурса – сопереживание другим людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Призовые места заняли 9 участников, еще двое будут награждены специальным подарком от Благотворительного фонда.

Победителями стали Смолякова Полина (10 лет, Воронеж), Громова Екатерина (14 лет, Калининград), Иголкина Александра (16 лет, Московская область, г. Наро-Фоминск).

Вторые места присуждены Сущенковой Дине (8 лет, Приморский край, Владивосток), Елистратовой Дарье (11 лет, Республика Мордовия, г. Саранск), Чурбановой Виктории (15 лет, Нижний Новгород).

Третьи места заняли Керимова Айсель (Республика Коми, г. Сыктывкар, 9 лет), Мастерова Анна (г. Пенза, 14 лет), Баширова Екатерина (Белгородская область, г. Старый Оскол, 15 лет).

Самый юный участник творческого состязания Третьяков Серафим из деревни Семеновская-1 Архангельской области, а также Петрова Екатерина из села Сукромля Тверской области получат призы от Благотворительного фонда.

Почта России продолжит осуществлять поддержку социальным фондам, направленным на оказание помощи тяжелобольным людям.

Напомним, что это не первая благотворительная акция Почты России. Одна из них — совместная с благотворительным Фондом спасения «Линия жизни», где любой неравнодушный гражданин на сайте market.pochta.ru может оформить и отправить новогоднюю открытку своим близким. Собранные средства направят для помощи детям с тяжелыми заболеваниями. Кроме того, с помощью действующей акции «Дерево добра» через сайт Почты России можно подарить подписные печатные издания различным социальным учреждениям, в том числе детским.

текст «Почта России», рисунок Айсель Керимовой