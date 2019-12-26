Почтовые итоги года

Последние дни уходящего года – замечательное время, когда люди полны надежд на лучшее и планов на будущее. Вместе с тем Новый год – это рубеж для подведения итогов, точка отсчета новых начинаний и планов. Об итогах работы почтового ведомства, достижениях и планах на будущий год в интервью «Республике» рассказал директор УФПС Республики Коми Виталий Осипов.

– Сегодня Почта России развивается достаточно уверенно и быстрыми темпами. С какими результатами почтовики Коми завершают уходящий 2019 год?

– Накануне празднования Нового года мы подвели предварительные итоги нашей работы. За этот период почтовиками республики обработано около 15 миллионов писем, бандеролей и посылок, доставлено населению около 4,5 миллиона экземпляров подписных изданий, более 10 миллионов счетов и квитанций.

Проведены текущие ремонты на десяти почтовых объектах, 23 отделения адаптированы для оказания услуг маломобильным группам населения по программе «Доступная среда».

Заметный вклад Почта России внесла в реализацию программы цифрового телевидения на территории региона, в почтовых отделениях республики было реализовано более 6000 цифровых приставок.

Стоит отметить, что все имеющиеся достижения компании – это плод кропотливого и ответственного, слаженного и добросовестного труда почтовиков республики.

– Учитывая многофункциональность оказываемых услуг, какая задача для почты является приоритетной?

– Если говорить о сфере услуг, то сегодня первоочередную задачу диктует само время. Мы живем в век цифровых технологий, и чтобы быть востребованной, Почта России должна заниматься переводом своих услуг в онлайн.

Среди новых сервисов заметен и уже хорошо освоен и почтовиками, и населением такой, как выдача почтовых отправлений с помощью простой электронной подписи по sms-коду, без заполнения бумажных извещений и предъявления паспорта. Сегодня уже более 125 тысяч жителей республики получают почтовые отправления с помощью этого сервиса. По новой технологии выдается 85 процентов посылок и заказных писем.

Есть новшества и в области отправки посылок. Теперь клиент может самостоятельно дома оформить посылку онлайн на сайте Почты России, а затем принести ее в отделение связи, сдать оператору и оплатить. Более того, клиент может оплатить посылку и на сайте Почты России. Отправка предоформленной посылки в почтовом отделении займет менее минуты, а предоплаченную посылку можно и вовсе просто оставить оператору. Он примет ее и вышлет чек на телефон или электронную почту клиента. С начала года с помощью новых сервисов отправлено уже более 20 тысяч посылок.

В цифру переведены и такие услуги, как подписка на периодические издания, абонирование ячеек для корреспонденции в отделениях связи – все это можно сделать на сайте Почты России.

Другая наша задача – приблизить почтовые услуги к потребителям. Для этого почтальоны оснащены мобильными почтово-кассовыми терминалами, с помощью которых на дому принимают оплату за телефон и сотовую связь, налоги, пошлины, штрафы. Этот сервис удобен для маломобильного населения и жителей отдаленных населенных пунктов. Ежемесячно через МПКТ почтальоны республики принимают до 35 тысяч платежей.

Кроме того, через почтальонов на дом можно заказать товары народного потребления, продукты, канцтовары. Почтальоны заранее уточняют потребности клиента, делают отметки в специальном бланке заказа и при следующем посещении приносят товары на дом. В настоящее время в республике такую услугу оказывают 90 процентов всех работающих почтальонов. Предложением почтовиков уже воспользовались более 200 тысяч человек.

Все эти нововведения делают процесс получения почтовых услуг более удобным и комфортным для клиентов, экономят их время и упрощают жизнь. И наша задача продолжать работать в этом направлении.

– Что, на ваш взгляд, сегодня привлекает клиентов и повышает востребованность почтовой службы?

– Важную роль играет разветвленность почтовой сети, шаговая доступность почтовых отделений, их универсальность в оказании услуг. В Коми более 360 отделений почтовой связи, нашими услугами охвачены все населенные пункты республики. Можно зайти в ближайшее отделение связи по пути на работу или с работы и получить почтовые и финансовые услуги, приобрести товары первой необходимости, причем по довольно доступной цене. А в небольших селах почтовые отделения и вовсе являются порой единственным государственным учреждением, своеобразным центром жизни, где люди встречаются, общаются, обмениваются информацией.

– Сотрудники Почты России никогда не остаются в стороне от добрых дел. В каких благотворительных акциях участвовали почтовики Коми в этом году?

– Действительно, наши работники активно поддерживают благотворительные и волонтерские акции. Идейными вдохновителями и организаторами таких добрых мероприятий являются активисты нашего Молодежного совета. В этом году почтовые работники три раза принимали участие в сдаче крови, организовали сбор помощи в адрес детских социальных учреждений, домов престарелых, приютов для животных.

Одна из самых известных благотворительных акций Почты России – «Дерево добра». Она действует с 2015 года, и в ней участвуют как сами почтовики, так и сотрудники предприятий и организаций республики, общественные деятели и депутаты. В ходе акции все желающие могут оформить подписку в подарок социальным учреждениям для детей и взрослых, а также в адрес сельских библиотек.

– Что вы пожелаете почтовым работникам и жителям республики в канун Нового года?

– Пусть Новый год подарит всем только хорошие перемены, станет годом осуществления замыслов и добрых дел! Пусть он будет на редкость удачным и счастливым! Запомнится новыми свершениями, исполнением задуманного и множеством ярких, позитивных моментов! Крепкого здоровья вам и вашим близким! Пусть в каждом доме будет много радости, в каждой семье царят согласие и благополучие!