В Сыктывкаре состоялась главная ёлка республики

На новогодней елке главы Республики Коми в Академическом театре драмы имени Виктора Савина собрались 300 одаренных детей со всего региона – победители олимпиад, конкурсов и соревнований.

Учащимся 20 различных государственных образовательных организаций дополнительного образования и интернатного типа, а также одаренным детям, направленным министерством культуры, туризма и архивного дела и министерством физической культуры и спорта Коми, выпала возможность побывать в гостях у сказки и встретиться с Дедом Морозом.

От имени главы республики с поздравительной речью выступил заместитель председателя правительства – министр труда, занятости и социальной защиты Коми Илья Семяшкин.

Для детей артисты театра подготовили интересную программу. Так, в одном из залов была создана игровая зона. Любой желающий с помощью аквагрима смог перевоплотиться в героя своей мечты – будь то фея, эльф или сказочный зверь. Кто-то пробовал свои силы в метании колец и бросании мячей, а кто-то разгадывал новогодние загадки. В награду ребята получали сладкие призы.

Большой интерес у детей вызвала комната страха. Чтобы в нее попасть, сначала нужно уговорить стражника тебя пропустить, а после узнать все самые страшные тайны восточного мира.

Юных гостей также ждала волшебная лампа, исполняющая все желания: с помощью цветных карандашей и листка бумаги каждый смог нарисовать свою новогоднюю мечту, а после опустить листок с желанием в магический сосуд. Как рассказали хранители волшебной лампы – джинны, в основном дети мечтают о различных гаджетах, сладостях и встрече с Дедом Морозом.

Последнее желание было исполнено сразу: ребята встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой у новогодней елки, где водили хороводы, пели песни и играли. Большим подарком от Зимнего Дедушки для всех гостей стал спектакль «Волшебная лампа Аладдина» в исполнении труппы театра драмы. Ребята с удовольствием и увлечением смотрели сказку и даже многому успели научиться.

– Нам очень понравился спектакль, особенно веселый был Аладдин и его друг Джинн. Сказка учит тому, что нужно быть честным, добрым, любить своих близких и уметь мечтать, – поделились впечатлениями ребята.

В конце праздника дети получили новогодние подарки от Деда Мороза.

Игорь ПЕТРОВ

Фото пресс-службы минобрнауки Коми