С сочинением справились успешно

В Коми с итоговым сочинением, которое одиннадцатиклассники писали 4 декабря, успешно справились 99 процентов ребят. Всего в написании сочинения приняли участие 4624 выпускника.

Как отметил заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Олег Холопов, это неплохой результат, так как абсолютное большинство выпускников успешно справились с работой. Тем, кто получил неудовлетворительный результат или не явился по уважительной причине, будет предоставлена возможность написания итогового сочинения (изложения) в дополнительный срок – 5 февраля.

Напомним, итоговое сочинение является допуском к ЕГЭ. На этот раз одиннадцатиклассникам было предложено пять тем сочинений на выбор. Как сообщает пресс-служба регионального министерства образования, наибольшей популярностью пользовались темы: «Какую книгу вы посоветовали бы прочитать тому, кто устал надеяться?» и «Как вы понимаете известное утверждение, что главное поле битвы добра и зла – сердце человека?».

Меньше всего выпускников обратились к теме «Согласны ли вы с убеждением автора романа «Война и мир», что каждый человек должен пройти свой путь духовных исканий?».

Галина ГАЕВА