Норвежский прорыв Голубкова

В столице зимних Олимпийских игр 1994 года – норвежском Лиллехаммере – прошел первый этап Кубка мира по гонкам и биатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Сыктывкарский спортсмен Иван Голубков блестяще провел лыжные и биатлонные гонки, став лидером общего зачета Кубка мира.

В первый стартовый день Иван Голубков победил в гонке на пять километров. Второе и третье места заняли россияне Алекс Давидович и Данила Бритик соответственно. На следующий день Ивану Голубкову вновь не было равных. На этот раз в дистанционной гонке. Вторым был Алекс Давидович, третье место занял Тарас Рад из Украины. На дистанции 10 километров преимущество Ивана Голубкова перед конкурентами составило более двух минут. В спринте сыктывкарец одержал третью победу подряд. Второе место занял канадец Коллин Кэмерон, третье россиянин Данила Бритик.

В заключительный день, 19 декабря, Иван Голубков победил в биатлонном спринте и стал лидером Кубка мира. В гонке с четырьмя огневыми рубежами он допустил ряд промахов и не попал на пьедестал. А вот в спринтерской дистанции с двумя рубежами атлет из Сыктывкара вновь показал класс: отстрелялся без промахов и пришел к финишу раньше ближайшего конкурента почти на целую минуту. Второе место занял немец Мартин Фляйг, бронзу завоевал украинец Тарас Рад.

В гонках также принимала участие сыктывкарка Мария Иовлева. Двукратная паралимпийская чемпионка Ванкувера-2010 попасть в призеры не смогла.

В прошлом сезоне Иван Голубков завоевал два хрустальных глобуса Кубка мира (один в лыжных гонках, второй – в биатлоне). Ранее он уже неоднократно добивался этих вершин и заслуженно претендовал на участие в пхенчханской Паралимпиаде. Но из-за допингового скандала совершенно безапелляционно попал под санкции. Теперь он намерен отобраться на Олимпиаду-2022 в Пекине. Однако для этого ему необходимо столь же уверенно побеждать на этапах Кубка мира, а также отлично выступить в марте на главном старте сезоне – чемпионате мира по биатлону в Швеции. Ближайшим стартом для Ивана станет второй этап Кубка мира в немецком Дрездене, который пройдет 11-19 января.

Ярослав СЕВРУК

Фото пресс-службы министерства спорта Коми