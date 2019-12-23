Кубковый триумф лыжников из Коми

С 16 по 20 декабря в Кировской области прошел Кубок России по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями в дисциплине «лыжные гонки». Блестяще в этих стартах выступили спортсмены из Коми Ирина Губер и Иван Мартюшев.

Как сообщает пресс-служба регионального спортцентра инвалидов, в первый же стартовый день Ирина Губер оформила победу в спринте. На следующий день лыжнице не было равных на дистанции пять километров классическим стилем.

Другой спортсмен из Коми Иван Мартюшев на дистанции 10 километров был третьим. В заключительный день стартов Ирина Губер оформила третью победу подряд в гонке на пять километров свободным стилем.

Ярослав СЕВРУК

Фото предоставлено спортцентром инвалидов Коми