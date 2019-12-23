Наставник «Ники» покажет мастерство

Главный тренер сыктывкарской баскетбольной команды «Ника» и женской сборной России Дмитрий Шумихин вызван в Москву для выступления на всероссийском семинаре «Движение вверх», который пройдет 26-27 декабря. Специалист поделится профессиональным мастерством в работе над построением позиционных атак.

Организаторы семинара «Движение вверх» рассчитывают сформировать тренерское сообщество в баскетболе. В интервью пресс-службе Российской баскетбольной федерации Дмитрий Шумихин сообщил, что подобные семинары должны поспособствовать укреплению тренерской культуры и повысить мотивацию каждого специалиста. Он сам расскажет о позиционном нападении с акцентом на агрессивные индивидуальные действия игроков.

Сейчас баскетбольный клуб «Ника» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата суперлиги-1. Очередные выездные матчи сыктывкарки проведут 24 и 25 декабря. Соперником клуба из Коми станет клуб «Спарта энд К-2» из города Видное.

Ярослав СЕВРУК

Фото пресс-службы БК «Ника»