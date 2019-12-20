«Великолепная шестерка» в шаге от победы

Социальные предприниматели из Коми претендуют на победу в финале Всероссийского конкурса социально-предпринимательских проектов «Лучший социальный проект – 2019». Заседание конкурсной комиссии состоится 25-26 декабря.

Республику на престижном федеральном конкурсе представляют: сыктывкарцы Андрей Ситар («Первый сыктывкарский сплав на катамаранах для людей с ограниченными возможностями»), Роман Гончар («Кроссфит и воркаут-центр «Гончар») и Мария Станкевич (Центр нейропсихологии и дефектологии «Дирижабль»), воркутинцы Яна Мордовская («Добрая школа») и Дмитрий Махов («Альтернативный способ оплаты»), ухтинка Елена Иванова («Русская классическая школа»).

Все они уже доказали, что их проекты нужны, важны и востребованы в регионе, содержат инновационный подход к решению социальных проблем, имеют финансово устойчивую бизнес-модель, социальный эффект и результативность. Теперь осталось заявить о себе на федеральном уровне. Впрочем, место в каталоге проектов «Социальное предпринимательство России» «великолепной шестерке» из Коми уже гарантировано.

Андрей Ситар, который летом 2019 года организовал в Сыктывкаре первый сплав на катамаранах для людей с ограниченными возможностями здоровья, главной идеей своего проекта видит популяризацию туризма среди людей с инвалидностью.

– Это необходимо им как для физической реабилитации, так и для социальной адаптации в обществе. Сплав на катамаранах вдохновляет людей с инвалидностью на новые спортивные достижения и, возможно, сдвинет в положительную сторону ситуацию с доступной средой не только в городе, но и за его пределами, – рассказал социальный активист и руководитель туристского клуба Андрей Ситар.

На подготовку сплава ушел год. Порядка 20 человек, в том числе слабовидящие и колясочники, проплыли на двух больших катамаранах 16 километров по Сысоле. Практически для всех из них туристский поход случился впервые в жизни.

Маршрут был следующий: местечко Чит – Затонский мост. Приспособления для сплава людей с инвалидностью – жесткие палубы, а также специализированные сиденья из металлического профиля для людей с нарушением двигательных функций изготавливались на заказ. Кроме того, все были обеспечены полным комплектом сплавного снаряжения и спасательными жилетами. Участникам похода помогали волонтеры, которые предварительно прошли обучение в КРО ООО «Всероссийское общество инвалидов» по программе «Понимание инвалидности и инклюзии. Правила общения с людьми с различной инвалидностью». Для безопасности группу поставили перед сплавом на учет в ГИМС республики.

Андрей Ситар признался, что этот первый и весьма позитивный опыт реализации проекта для него, социального активиста, стал стимулом для продолжения работы в выбранном направлении и роста в плане социального предпринимательства.

Всероссийский конкурс «Лучший социальный проект – 2019» проходит с 2015 года. Он направлен на выявление и демонстрацию лучших региональных практик поддержки социального предпринимательства, продвижения проектов, результаты реализации которых способствуют решению социальных проблем, увеличению масштаба позитивного социального воздействия. Региональный этап конкурса прошел в Сыктывкаре 26 октября.