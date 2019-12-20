Инвесторам в Арктике предоставят льготы

Глава Коми Сергей Гапликов принял участие в заседании президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, сообщает пресс-служба руководителя региона. Заседание провел 17 декабря в Мурманске зампред правительства страны – полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Руководители арктических регионов России, федеральных органов власти и государственных корпораций обсудили вопросы поддержки предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации. Минвостокразвития России разработало законопроект, который предусматривает ряд налоговых, административных и иных льгот для инвесторов, реализующих проекты на территории Арктики. Документ готовится к внесению на рассмотрение в Госдуму.

Напомним, в Арктическую зону России входит Воркута. Правительство Республики Коми добивается включения в ее состав Инты, Усть-Цилемского района и Усинска, которые находятся на линии Северного полярного круга, в зоне распространения многолетней мерзлоты. Сейчас инициатива региональных властей рассматривается на федеральном уровне.

Также участники заседания рассмотрели проект плана развития инфраструктуры Северного морского пути. Правительство Коми направило в адрес госкорпорации «Росатом» ряд предложений, в том числе по созданию полярной авиации, обеспечивающей функционирование Северного морского пути и прилегающих территорий; строительству новых железнодорожных линий Воркута – Усть-Кара и Сосногорск – Индига, которые дополнят развитие Северного широтного хода и сформируют транспортно-логистический узел для увеличения грузопотоков Северного морского пути.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru