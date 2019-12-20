«Василей» готовит сюрпризы

XXVII Республиканский фестиваль современной коми песни «Василей-2020» пройдет в середине января. О том, какие сюрпризы ожидают гостей праздника и как идет подготовка к мероприятию, журналистам республиканских СМИ рассказали организаторы фестиваля.

Пресс-конференция состоялась 13 декабря в республиканском Центре народного творчества и повышения квалификации. В фестивале, который пройдет 13 января в Усть-Куломе, примут участие более ста авторов и исполнителей.

Куратор проекта – начальник отдела народного творчества ЦНТ и ПК Людмила Баева рассказала об отборочном этапе конкурса, о жюри, председателем которого является Игорь Скляр. Профессор Московского государственного института культуры, заслуженный деятель искусств Коми АССР Игорь Скляр – тезка популярного актера театра и кино, певца, музыканта и гитариста Игоря Скляра, был одним из первых режиссеров фестиваля «Василей». В состав жюри вошли Людмила Баева, главный хормейстер ансамбля «Асъя кыа» Алексей Разбаков, получивший Гран-при «Василея» в прошлом году композитор Сергей Кузьмичёв, композитор Ирина Чувьюрова и член Союза писателей Коми Нина Обрезкова.

– В отборочном туре участвовали тридцать три песни, – рассказала Людмила Баева. – Прошли отбор и прозвучат на гала-концерте двенадцать произведений. В финальном этапе примут участие около ста авторов и исполнителей из Сыктывкара, Ухты, Койгородского, Удорского, Корткеросского, Сысольского и Усть-Куломского районов.

По словам главного режиссера фестиваля Ирины Гулько, в программе фестиваля ожидаются новшества. В частности, появилась молодежная номинация. В ней будут представлены песни трех авторов.

– Главный герой программы Вась пöль, дед Василий, выступает наставником молодых авторов и исполнителей, а также дебютантов конкурсной программы фестиваля, – напомнила Ирина Гулько про Год наставничества. – В новой аранжировке прозвучит гимн «Василея».

Сорежиссер Юрий Шибаев добавил, что музыкальные композиции фестиваля вполне могут стать рингтонами. А это поднимет популярность авторов, фестиваля да и коми языка в целом. Юрий Шибаев предложил запустить в соцсетях видеоэстафету с рассказом о «Василее» и сопроводить ролик хештегом #Василей. Сразу после пресс-конференции он записал видео и передал эстафету министру культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергею Емельянову.

Директор районного Дома культуры Усть-Кулома Кристина Апостолиди рассказала, что освещать событие наряду с журналистами республиканских информационных изданий будет местная молодежная телестудия «YoJo». Традиционно на фестиваль приедет много зрителей из Сыктывкара. Билеты поступят в продажу после 25 декабря.

– В позапрошлом году билеты были распроданы за семь минут, – напомнила Кристина Апостолиди. – Зрители уже в четыре утра занимали очередь в кассу. Для тех, кто не сможет купить билет, предусмотрена трансляция концерта на большом экране, установленном перед Домом культуры.

– Фестиваль получит новое дыхание, но наша главная задача – сохранить первоначальные традиции «Василея», ставшего брендом не только Усть-Куломского района, но и всей Республики Коми, – добавила директор Центра народного творчества и повышения квалификации Светлана Белорусова.

«Василей-2020» будет посвящен памяти Василия Чувьюрова – одного из трех отцов-основателей фестиваля, скончавшегося в этом году.

Артур АРТЕЕВ

Фото автора и из архива «Республики»