Слагаемые тепла

Руководство «Т Плюс» рассказало о приоритетах в работе и планах на будущее

Накануне Дня энергетика в ПАО «Т Плюс» прошла пресс-конференция по итогам работы в 2019 году. Генеральный директор компании Андрей Вагнер ответил на вопросы журналистов 16 регионов – территорий, на которых работает «Т Плюс», свои комментарии по актуальным темам дали и руководители филиалов на местах. В частности, речь шла о решении проблем с топливом для ТЭЦ Инты и Воркуты, проверке охранных зон сетей, внедрении новых технологий и ускорении темпов обновления тепловых магистралей.

Андрей Вагнер оценил уходящий год как удачный, весьма полезный с точки зрения результатов работы компании «Т Плюс».

– 2019-й был посвящен запуску многих знаковых процессов, определенных стратегией «Т Плюс». Мы завершаем реорганизацию компании, изменился ее управленческий контур, сейчас мы заняты наведением порядка в организационной части, – рассказал Андрей Вагнер. – Этот год был для компании рекордным по объему инвестиционных вложений, мы вышли на цифру, превышающую 20 миллиардов рублей. Тогда как в 2014-2015 годах мы с опаской позволяли себе вложить в районе 13 миллиардов. Мы на треть нарастили программы ремонта, выйдя на уровень замены тепловых сетей более 400 километров в год, это 2-2,5 процента от общего объема. Сейчас стоит задача развить это направление до прорывных параметров, выйти на замену 8-10 процентов сетей в год, чтобы избавиться от проблем с повреждаемостью.

В Коми, например, в 2019 году отремонтировали более 8,3 километра тепловых сетей, реконструировали – более 3,7 километра, это в 2,7 раза больше, чем в 2018 году. Основные объемы пришлись на Сыктывкар и Ухту: отремонтировали около 4,4 и 2,7 километра сетей, более чем по километру в каждом городе реконструировали. В целом на ремонт и реконструкцию тепловых сетей в Сыктывкаре, Ухте, Сосногорске, Инте и Воркуте ушло более 245 миллионов рублей.

Директор филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» Сергей Добров пояснил, что износ тепловых сетей во всех городах присутствия компании, в том числе и в нашей республике, составляет в среднем 60-70 процентов. В Сыктывкаре, например, серьезная проблема – обилие дефектов на трубах небольшого диаметра, так называемой «лапше». А средств на их ремонт или перекладку требуется не меньше, чем в случае с трубами солидных размеров.

– Если брать не только сети, а в целом ремонтные работы, техперевооружение и реконструкцию, то в 2019 году «Т Плюс» в Коми потрачено почти два миллиарда рублей. Основные средства вложены в Воркуту, где идет перевод теплового узла на газ. По Центральной водогрейной котельной мы работы завершили, на ТЭЦ-2 планируем закончить к июню. К этому времени «Газпром» должен подать газ на ЦВК, а на ТЭЦ-2 – не позднее ноября следующего года. Также в Воркуте в этом году мы вложили порядка 50 миллионов рублей в замену изоляции на тепловой сети «Запад», – сообщил Сергей Добров. – Кроме того, мы закончили техперевооружение градирен Сосногорской ТЭЦ. Довольно большие работы по перекладке сетей прошли в Ухте, Сосногорске, крупная перекладка закончена в Сыктывкаре по улице Старовского.

В планах на ближайшие годы – закрытие ТЭЦ-1 в Воркуте, так как это необходимо для уменьшения эксплуатационных затрат. Возможно, это произойдет уже в 2021 году, – сначала нужно протестировать работу узла на газе.

Инта и Воркута в Коми по традиции находятся под пристальным вниманием руководства теплоэнергетической компании, в том числе из-за периодически случающихся проблем с поставкой топлива, его качеством. Из-за остановки добычи на «Интаугле» топливо в Инту приходится завозить из Воркуты. Этой весной из-за качества угля и сбоев поставок страдали и Инта, и Воркута.

– Воркутинский уголь, который мы сейчас используем, лучше не станет, какой есть, такой и добывают. Плюс погодная специфика региона – оттепели, метели, много снега – сказывается на качестве угля, его влажности, дает проблемы с выгрузкой, сжиганием. Но мы эту задачу решаем, – рассказал Андрей Вагнер. – В Инту завезли порядка 25 тысяч тонн угля из Хакасии. Хороший уголь, сухой, периодически подмешиваем его в пропорции один к трем к воркутинскому. И пока в этом году остановок оборудования из-за плохого качества угля нет. Примерно то же самое сделали в Воркуте, выбрали уголь получше из воркутинского же и складировали про запас. Так что режим работы воркутинской ТЭЦ-1 – нормальный. Плюс провели ремонты резервного оборудования, что тоже повышает надежность прохождения этого отопительного сезона. После подачи газа на тепловой узел Воркуты мы проблему с углем решим кардинально, резервным топливом оставим мазут. По Инте начали заниматься тем же самым, переговоры на уровне правительства, «Газпрома» проведены. Пока еще нет окончательного технического решения, что именно переводить на газ: ТЭЦ, городскую котельную или строить две новые модульные котельные, – но газ в Инте будет.

– Газификация Инты – план, который нам близок, потому что станция там, честно сказать, не рассчитана на работу на воркутинских углях, которые мы туда возим. Воркутинский уголь – не энергетический, а так называемый жирный, газовый, сжигать его – одна мука, если он влажный, из него можно шарики лепить. А завозной уголь сухой, фракция крупная, при смешивании с воркутинским он улучшает его качество. Но он гораздо дороже, – добавил Сергей Добров.

Как и прежде, острая проблема – долги за тепло- и электроэнергию. Как сообщила генеральный директор АО «Коми энергосбытовая компания» Елена Борисова, сейчас задолженность потребителей, в числе которых организации и частные лица, по республике достигла почти 15 миллиардов. Основной прирост долга – порядка 50 процентов – дает население (хотя в этом году уровень платежей все же поднялся на один-два процента), водоканалы, а в промышленности – «Интауголь», который хоть и не работает, а энергетические ресурсы все равно потребляет, так как шахта еще не ликвидирована.

– У нас на территории, к сожалению, достаточно много таких действующих банкротов. Воркутинский водоканал, например, с долгом почти 300 миллионов рублей. При этом он продолжает работать, осуществлять поставку воды, а вопрос, что с ним будет дальше, никак не решается. Вообще по республике, кроме Усинского и Сыктывкарского водоканалов, все остальные находятся или в банкротстве, или в предбанкротном состоянии. Ситуация по республике аховая, потому что водоканалы в большинстве своем за ресурсы не платят ни рубля, банкротятся и бросают свои долги, – отметила Елена Борисова. – Что касается неплатежей населения, то они во многом связаны с такими городами, как Воркута и Инта, где довольно много брошенного жилья, находящегося в частной собственности. Даже если в квартире официально прекращена подача электроэнергии, воды, то плата за тепло все равно начисляется.

Гендиректор Коми энергосбытовой компании порекомендовала тем, кому их северные квартиры уже не нужны, а продать не удается, отдать жилье муниципалитету (расприватизировать). Так по крайней мере долги за коммуналку, которые рано или поздно начнут взыскивать, копиться не будут.

Многие в Коми слышали о случае, произошедшем этой осенью в Пензе, когда машина на автостоянке провалилась под асфальт в яму с кипятком, два человека погибли. Причина – стоянка была незаконно организована прямо над тепловой магистралью. Из-за повышенной нагрузки деформировались перекрытия, достаточно новая труба начала ржаветь, в результате ее прорвало, почву подмыло. После этого ЧП компания «Т Плюс» провела проверку охранных зон своих сетей. По правилам на три метра в обе стороны от трубы ничего стоять не должно. Но обнаружились появившиеся без ведома тепловиков гаражи, ларьки, магазины, автостоянки, даже детские площадки и жилые дома. Порядка пяти тысяч случаев по всем городам присутствия компании. В Коми тоже таких нарушений нашлось немало: 114 – в Ухте, 124 – в Сыктывкаре, 34 – в Сосногорске, 15 – в Инте, два – в Воркуте.

Все эти объекты, а значит и люди, находятся в зоне большого риска. И даже если ничего не произойдет, когда дойдет дело до ремонта этого участка сети, сооружения все равно придется сносить. Поэтому по результатам проверки готовятся письма в адрес собственников объектов, муниципальных властей, а параллельно – и в прокуратуру.

Среди приоритетных задач на ближайшее время на пресс-конференции назвали внедрение новых технологий. По словам Андрея Вагнера, 2019 год стал знаковым в плане начала внедрения программ стопроцентного учета отпускаемого ресурса, проекта «Умный город». Означает это оборудование всех узлов учета тепловой энергии устройствами передачи данных. Информация будет стекаться на пульт диспетчера, который по изменениям показателей может быстро вычислить, что на сетях есть какая-то проблема, утечка например. Также это нужно для уменьшения коммерческих потерь, повышения качества поставок и учета тепла.

Обойдется реализация программы во всех 16 регионах в шесть миллиардов рублей. В Коми на эти цели заложено 150 миллионов рублей, работы пройдут во всех пяти городах присутствия «Т Плюс», в Сыктывкаре они должны начаться уже этой зимой.

Анна ПОТЕХИНА

Фото пресс-службы ПАО «Т Плюс»