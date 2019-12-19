В бизнес – со школьной скамьи

В Сыктывкаре стартовала образовательная программа «Это бизнес, детки». Она рассчитана на подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Программа собрала около 200 учащихся средних образовательных и средних специальных учебных заведений столицы региона и ряда районов Коми.

На протяжении двух недель участники проекта разработают свою бизнес-идею, произведут расчет проекта, проанализируют сильные и слабые стороны конкурентов, расскажут о перспективах развития на ближайшие три года. Образовательная программа проходит под пристальным вниманием опытных успешных предпринимателей республики.

Как рассказала одна из участниц программы десятиклассница Татьяна Романова из Усть-Кулома, на «Это бизнес, детки» она приехала вместе с целой командой.

– В образовательной программе участвуют десять человек из нашей школы. Мы работаем над проектом, который получил название «Полный холодильник». Это приложение для мобильного телефона, с его помощью можно будет заказать еду себе на дом. Наша идея заключается в том, чтобы люди, которые по разным причинам не могут сами пойти в магазин, могли онлайн заказать еду из обычного магазина, местную продукцию, – рассказала Татьяна Романова.

Девушка также призналась, что полученный опыт она применит для реализации своей мечты открыть собственный бизнес – аниматорскую студию.

Сейчас под руководством опытных кураторов начинающие предприниматели работают над совершенствованием своих проектов. Итоговая защита состоится 22 декабря.

Организатор мероприятия – региональный Центр развития предпринимательства. Как отметил его директор Сергей Жеребцов, главные задачи образовательной программы – воспитание ответственности за принятие экономических решений, формирование сознательного выбора будущей профессии, повышение интереса у учащихся к экономическим знаниям.

– Изучив программу, ребята значительно повысят свои знания в области экономики и предпринимательской деятельности. Они активизируют свою интеллектуальную и познавательную деятельность по данной теме, попробуют применять знания на практике. Все это поможет им разобраться в сложном механизме предпринимательской деятельности и понять ее важность и значимость в рыночной экономике, – подчеркнул Сергей Жеребцов.

Обучение азам предпринимательства проходит в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».