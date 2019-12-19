Энергетика по-новому

В электрических сетях в Коми внедряют технологии, редкие для других регионов России

Зачем нужно вживлять электронные чипы в деревянные опоры? Почему во время ремонта над воздушной линией электропередачи летает квадрокоптер? Для чего электромонтеру необходимы тепловизор и «умная каска»? Если сравнить, как проводились работы в электросетях, скажем, 50 лет назад и как это делается сейчас, – различий будет не счесть. О том, какие новшества внедряют энергетики в нашем регионе, «Республике» рассказал главный инженер производственного отделения Центральные электрические сети филиала «Россети Северо-Запад» в Коми Алмаз Латыпов.

По словам Алмаза Латыпова, в плане внедрения передовых технологий энергетики Коми – один из самых активных регионов на Северо-Западе, и сам он к новинкам, которые можно применить в работе, всегда присматривается, берет для испытаний. И, если это действительно идет на пользу делу, начинает применять на постоянной основе. Например, недавно завершились ремонтные работы на пятидесятикилометровой воздушной линии 35 кВ Водный – Боровой, с 1975 года поставляющей энергию в несколько населенных пунктов Ухтинского и Княжпогостского районов. Энергетики меняли траверсы – горизонтальные элементы на деревянных опорах. Новшество в том, что теперь траверсы снабжены чипами, позволяющими при помощи специального устройства считывать информацию: на каком заводе и когда произведен этот элемент опоры, когда он занял свое место на линии.

– Траверса обеспечивает несущую способность опоры, если ее вовремя не заменить, она может сломаться, провода упадут, и это приведет к отключению. У нас такие работы проводятся достаточно часто, поскольку много деревянных опор, которые в наших условиях нередко имеют преимущества перед железобетонными: они легче, их проще транспортировать, устанавливать, особенно когда линия идет через заболоченную местность, лес, куда тяжелую технику не отправить, – пояснил Алмаз Латыпов. – На деревянные элементы опоры производители дают гарантию 50 лет, но что, если она столько не простоит? Если партия бракованная? Для этого и нужны чипы в опорах, внесенная в них информация позволит привлечь к ответственности поставщика. Монтер, увидев излом, считает информацию, и если гарантия не истекла – начнем претензионную работу.

Чипированные опоры в Центральных электрических сетях применяют с 2018 года, за это время в разных производственных отделениях с использованием этой технологии смонтировали более 600 опор. В ходе работ на линии Водный – Боровой заменили 24 траверсы, причем всего за четыре дня, чтобы сократить время отключений электроэнергии. Ради оперативности работы на помощь ухтинцам прибыли бригады из Усть-Цилемского и Троицко-Печорского районов. А планировать работы, контролировать то, как они проводятся, тоже помогало новшество – квадрокоптеры, которые делали фотоснимки и видеозаписи.

– Квадрокоптеры мы приобрели в 2017 году, их очень удобно использовать для съемки объектов. Особенно если мы ведем работы силами подрядчиков, всегда можем им наглядно все показать, обсудить нюансы. А потом убедиться в качестве работ, если, например, речь идет о расширении просеки, по которой проходит линия, ее расчистке от кустарника, – рассказал главный инженер Центральных электрических сетей. – Кроме того, из новинок мы применяем блокираторы для запирания устройств, где напряжение ниже тысячи вольт. На линиях, где больше тысячи вольт, такие устройства и так ставятся, а для этих раньше блокираторы не выпускали. Три года назад я увидел образцы на ВДНХ, взял попробовать, и вот уже два года мы их внедряем. Для чего они нужны? Во-первых, чтобы исключить ошибочные действия электромонтера, во-вторых, чтобы избежать случаев, когда потребитель электроэнергии решит самостоятельно подключить свет, если его вдруг отключили. Бывали, увы, такие случаи на селе, когда сторонний человек сам пытался подать напряжение. Ни в одном подразделении «Россетей», где я был, больше таких блокираторов не видел. Еще одно новшество, которое есть у нас, а у других я его не встречал, – использование в работе компактных тепловизоров, не требующих специального сложного обучения. С их помощью можно отследить нагрев контактов, теперь монтерам в районах точно не надо гадать и по запаху или цвету определять, все ли в порядке, – прибор все покажет. Так даже проводку в помещении проверить можно.

Сейчас «Россети» тестируют систему «Цифровой электромонтер»: сотрудники получают специальные устройства, которые отслеживают их перемещения. Таким образом можно понять, действительно ли человек выполняет свою работу или устроил себе незапланированный перерыв. Также с помощью этого устройства электромонтеры могут оперативно получать задания, сообщать об их выполнении. А в будущем, вероятно, станет внедряться такая новинка, как очки дополненной реальности, они помогут даже малоопытному монтеру справиться с заданием, контролируя его работу, делая подсказки.

– Но цифровые очки, я думаю, скорее, годятся для ограниченного пространства, завода, например, в нашем случае пришлось бы собрать и ввести в систему колоссальное количество информации – о линиях, подстанциях, других объектах. Пока мы к этому не готовы, – пояснил Алмаз Латыпов. – А вот так называемую «умную каску» я бы внедрил с удовольствием, и у меня даже есть кое-какие идеи, чем ее можно дополнить, чтобы она действовала эффективнее. Умная каска – комплекс, куда встроены различные датчики, видеокамера. Датчики фиксируют, например, удары по каске, падение сотрудника, его температуру, движение: если человек долгое время не шевелится, поступит сигнал, ведь это может означать, что он либо уснул на рабочем месте, либо без сознания. Также с помощью каски можно отследить, работает ли человек на линии в заданной зоне или вышел за периметр – от этого зависит его безопасность.

Поскольку сам он сторонник постоянной модернизации рабочего процесса, внедрения новых технологий, Алмаз Латыпов ценит, когда сотрудники тоже стремятся к развитию. И, по его словам, тут ему есть чем гордиться: коллеги активно применяют новые подходы к работе, например, если речь идет о внедрении автоматизированной системы управления производственными активами (АСУПА), которая позволяет минимизировать человеческий фактор в работе, упростить многие процессы.

– АСУПА – задумка хорошая, если мы интегрируем в нее наши процессы, это будет здорово, – отметил Алмаз Латыпов.

По его словам, нестандартный, свежий взгляд на вещи, логика – качества, которые он при приеме на работу молодого специалиста оценивает особо. Возможно, у человека не хватает практических знаний в энергетике, он не в курсе каких-то нюансов, но живой ум, азарт, желание разобраться в своем деле до тонкостей – та почва, на которой и вырастают настоящие профессионалы.

Это он испытал на себе, когда пришел работать в энергетику. Кстати, вышло это, как нередко бывает, случайно. Окончив Вологодский государственный технический университет и отслужив в армии, в 2004 году Алмаз Латыпов приехал в Воркуту навестить родителей, те стали уговаривать остаться, мол, есть возможность через знакомого устроиться на хорошую работу. Два месяца молодой специалист по внутризаводскому электрооборудованию ходил на прием к тому самому знакомому родителей, а тому все недосуг было провести с ним собеседование:

– И каждый раз идя на собеседование, которого все не было, я проходил мимо здания Воркутинских электрических сетей. Однажды иду, а там бригада то ли испытателей, то ли релейщиков из машины выгружается. Ради интереса подошел, поговорил с ними: как работается, сложно ли устроиться. Говорят: «Сложно, но ты зайди, попробуй». Я тут же и зашел, оставил в отделе кадров свое резюме. И на следующий же день мне позвонили начальники двух районов электрических сетей – Горняцкого и Комсомольского, оба предложили работу. На собеседование я пришел очень самоуверенным, думал: я ого-го какой молодой специалист, что там у меня могут эти дядьки спросить, чего я не знаю? Ну и в итоге был очень удивлен тому, какие мне вопросы задают, а я на них толком ответить не могу. Но на работу приняли, мне кажется, они как раз увидели, что у меня есть логика, умение правильно рассуждать, хотя знания, необходимые на практике, отсутствовали. Но зато со мной работали люди, которые меня и дальше в хорошем смысле удивляли, на кого хотелось равняться: Юрий Помыткин – диспетчер Горняцкого РЭС, Владимир Курышев – начальник диспетчерской службы, Владимир Алтухов – главный инженер Воркутинских сетей. Они мне многое дали, смотрел на них и учился.

На работу воркутинца приняли электромонтером оперативно-выездной бригады Горняцкого района, год спустя он стал диспетчером предприятия. В 2009 году перспективного сотрудника пригласили работать в Ухту – начальником оперативно-диспетчерской службы Центральных электрических сетей, в 2014-м стал заместителем главного инженера производственного отделения. А в 2017-м его назначили главным инженером. Причем это повышение в должности связано с воспоминанием о, пожалуй, самом тяжелом рабочем дне в карьере. В декабре 2016 года Алмаз Латыпов вместе с Олегом Васюниным, работавшим тогда главным инженером, должны были лететь на собеседование к руководству «Россетей». Олег Васюнин должен был стать руководителем ЦЭС, а Алмаз Латыпов занять место главного инженера. Выдвигаться из Ухты требовалось в 11 часов ночи, а в пять часов вечера произошла авария на линии, питающей электричеством Усть-Цильму, – в мороз и зимнюю темень село оказалось обесточено.

– Там очень большая протяженность участка между опорами, больше километра, так как это переход через реку Печору. Нагрузка на провода большая, и из-за протекаемого тока они нагревались, а грозотрос нет, он сильно обледенел. А над рекой ветер, постоянная вибрация, произошел излом грозотроса. Усть-цилемская бригада очень хорошо себя показала. Работали оперативно, подключили резервные источники электроснабжения. Но пока работы шли, звонки сверху были постоянные, очень бодрящие, – рассказал главный инженер. – Так что к моменту выезда мы с Олегом Владимировичем уже задумались: а стоит ли нам лететь, раз уж наше подразделение так «прогремело», какое уж тут повышение – за ЧП спросят. Все же полетели, совершенно выжатые, там, видимо, все поняли, не спросили. После этого у нас на этом участке провели обследования проводов, поменяли крепления, от грозотроса ушли, защиту от грозы сделали по-другому, поставили ограничители перенапряжения по разным сторонам реки. Теперь угрозы, что такая авария повторится, нет.

Прошедшим летом Алмаз Латыпов участвовал во всероссийском конкурсе «Лидеры энергетики», организованном компанией «Россети» и правительством Челябинской области, где и проходили состязания энергетиков со всей страны. В Челябинск из разных регионов приехало порядка двух тысяч сотрудников электросетевых компаний, из которых по результатам выполненных заданий выбрали сотню лидеров. В их числе и Алмаз Латыпов.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Татьяны АБРАМОВОЙ