Пятьдесят лет заботы о здоровье

Медицинский центр Монди СЛПК отмечает полувековой юбилей

Пятидесятилетний юбилей в этом году отметил Монди СЛПК. Ровесницей сыктывкарского лесопромышленного комплекса стала его медицинская служба. Ныне это лечебно-профилактическое объединение АО «Монди СЛПК», которое развивается вместе с предприятием и в своем составе имеет четыре круглосуточных здравпункта на территории комбината, поликлинику на 200 посещений в смену, санаторий-профилакторий на 100 койко-мест, работающий в круглогодичном режиме (необходимо отметить, все лето коллектив санатория-профилактория работает на оздоровление детей), а также ресторан на 70 посадочных мест, оказывающий услуги организации рационального и диетического питания.

Официально первый здравпункт СЛПК был открыт 29 декабря 1969 года. Но уже к этому времени свои небольшие здравпункты работали в разных цехах комплекса. Когда в 1963 году началось строительство СЛПК, то захворавшие строители обращались за помощью в Слободскую участковую больницу. Она была небольшой: на 25 коек с амбулаторией и двумя медпунктами в поселках Эжва и Емваль. В апреле 1964 года приняла первых пациентов поликлиника в четвертом жилом квартале Эжвы, а через три года распахнула двери районная больница на 140 коек с персоналом более 170 человек. В декабре 1967 года был введен в действие больничный комплекс на 240 коек. Основное внимание медработники уже тогда уделяли охране здоровья рабочих, каждый врач имел свое подшефное предприятие, где изучал заболеваемость, вскрывая ее причины. На всех крупных производствах создавались фельдшерские здравпункты. В ноябре 1980 года у предприятия появился свой многопрофильный санаторий-профилакторий «Вита». Профилакторий и по сей день оказывает лицензированные услуги и специализируется на лечении опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

1 октября 1994 года прошло последнее изменение: на базе медсанчасти образовано ЛПО – лечебно-профилактическое объединение. Сейчас его возглавляет Нина Долгина. В интервью многотиражке СЛПК «Огни Вычегды» она рассказала, что к юбилею ЛПО подошло с большим количеством наград. Последние из них – это золотая медаль за программу развития промышленно-профилактической медицины и серебряная медаль за лучший санаторий-профилакторий на всероссийском форуме «Здравница-2018». Также ЛПО уже традиционно лидирует на форуме «Профессия и здоровье», в конкурсе «100 лучших товаров России» как на уровне республики, так и страны.

– В Группе Mondi наш труд тоже отмечен особыми наградами: «Pushing the limits» – за снижение уровня заболеваемости и дипломом победителя в номинации «Вдохновленные люди» проекта «Лидер» за реализацию проекта «Промышленно-профилактическая медицина», – отметила Нина Долгина. – Профессиональные форумы и конкурсы дают понимание, на каком уровне мы находимся в промышленно-профилактической медицине. И мы уверены, что мы лучшие. Тем не менее всегда черпаем новую информацию, перенимаем практический опыт.

У ЛПО два основных показателя работы. Это ноль профессиональных заболеваний и снижение уровня заболеваемости. После 2000 года эти показатели стали нормализоваться, потому что производство становилось безопаснее, а медицинская служба пережила второе рождение. В результате в 2010 году на комбинате достигли максимального снижения заболеваемости – 2,52 процента. 2018 год закончили с уровнем заболеваемости 2,28 процента. А профессиональных заболеваний с 2017 года на Монди СЛПК вообще не было установлено. Сейчас за каждым цехом закреплен свой врач, который занимается не только медосмотрами, вместе с фельдшером цеха он ведет мониторинг артериального давления на рабочих местах, готовит лекции и выступает на производстве, участвует в работе инженерно-врачебного контроля над мероприятиями по снижению заболеваемости и так далее. Помимо этого, ЛПО активно участвует в выполнении территориальной программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи, проводит диспансеризацию.

Важным этапом для ЛПО стало получение в 2017 году лицензии на реабилитацию. Она позволяет работать на улучшение здоровья с медикаментозным лечением. В ноябре 2018 года завершено внедрение в санатории-профилактории нового программного продукта, который позволил значительно упростить бронирование мест, регистрацию отдыхающих, назначение лечебных процедур. Благодаря этому теперь врач больше общается с человеком, отслеживает состояние здоровья и лечения.

В штате лечебно-профилактического объединения сейчас сто двенадцать человек. Это врачи, средний медперсонал и коллектив ресторана. Все сотрудники ЛПО – высококвалифицированные специалисты. Доктора и средний медперсонал повышают квалификацию на сертификационных циклах, а чтобы быть специалистами более широкого профиля, осваивают смежные направления в медицине.

По словам Нины Долгиной, в планах ЛПО – реализация проекта «Бережливые технологии в поликлинике». Проект начинается с внедрения электронной амбулаторной карты. Затем будет электронная запись, открытая регистратура, инфокиоски и так далее.

Также пройдет активизация работы в разделе промышленно-профилактической медицины. Эти долгосрочные проекты требуют большого погружения. Необходимо продолжить развитие материально-технической базы учреждения, начата работа над получением лицензии на скорую неотложную помощь. В планах развитие работы со страховыми компаниями, системы лечебного питания, цифровизации в здравоохранении, запуск новых оздоровительных программ.

Все, кто хотя бы раз побывал в медицинском центре лечебно-профилактического объединения Монди СЛПК, знают, что это одно из лучших мест для оздоровления и отдыха для любого желающего. Отдыхающие санатория-профилактория имеют уникальную возможность сочетать оздоровительные процедуры с использованием широчайшей базы поликлиники. В поликлинике есть собственная лаборатория, кабинет функциональной и ультразвуковой диагностики, дневной стационар. Здесь работают врачи самых востребованных специальностей, в том числе узкой специализации. Оснащение поликлиники позволяет в максимально короткие сроки выявить и предупредить заболевание, а в случае обнаружения болезни – оказать квалифицированную помощь.

Каждый отдыхающий после консультации с врачом получает индивидуальный курс оздоровления. Высококлассные специалисты санатория имеют богатый профессиональный опыт. Это позволяет им назначать ту оздоровительную программу, которая окажет максимально эффективное воздействие на организм. Всего в санатории активно используется более двадцати различных программ, в том числе с медикаментозным лечением. Каждая программа прошла проверку временем и позволяет удовлетворить потребности даже самого взыскательного посетителя. Широкую лечебную базу санатория и поликлиники дополняют профессионализм врачей и высокотехнологичное оборудование.

Санаторий-профилакторий по праву гордится не только количеством и качеством оказываемых услуг, но и ежегодной модернизацией своей лечебной базы. Столь хорошей оснащенностью современным оборудованием, как здесь, может похвастаться редкая российская здравница. Несколько лет назад в «Вите» была обновлена галокамера («соляная пещера») и установлено элитное оборудование – французский аппарат эндермологического вакуумного массажа LPG, который выполняет как оздоровительную роль, так и косметическую. Три года назад здесь начали работать гидромассажная ванна с подводным ручным массажем, сухая углекислая ванна и ингаляторный комплекс «Нико». А в 2017 году в «Вите» приобрели многофункциональную спа-капсулу «Alpha Led Oxy Light-Spa» с эксклюзивной методикой «оксигипертермия» на основе применения чистого кислорода в условиях высоких температур.

Помимо оборудования нового поколения «Вита» по праву гордится широким спектром процедур. Среди них особого внимания заслуживает водолечение: это и бассейн, и различные виды душей, в том числе Шарко, и минеральные ванны с собственной минеральной водой, седативные, скипидарные, жемчужные, кислородные, нафталановые ванны. Еще одна услуга в санатории – низкотемпературное лечение аппаратом «Krio Jet», или, говоря проще, лечение холодом. В 2018 году в санатории начали применять прессотерапию. Прошло и обновление существующего спа-кабинета и кабинета аэрофитотерапии. Отдыхающим предлагают талассотерапию, обертывания («Шоколадное», «Здоровая кожа», «Тройная сила восстановления») и электросон.

Большой популярностью пользуется галотерапия – отдых в рукотворной «соляной пещере». На территории санатория действует своя скважина для добычи минеральной воды. С глубины четырехсот метров поднимается на поверхность лечебная йодобромная вода с высоким содержанием минералов. Пить ее нельзя из-за минерализации, а вот принимать ванны не только полезно, но и приятно. Хлор, натрий, магний и другие элементы обладают уникальной способностью проникать через кожу в ткани и кровь, нормализуя работу внутренних органов и систем. Наличие в воде йода и брома в лечебных концентрациях особенно благотворно влияет на организм людей, живущих на севере. Оптимальный вариант лечебных грязей в «Вите» выбирали из нескольких. Пробовали грязи из Анапы и Кировской области, но остановились на богатых биологически активными веществами и микроэлементами сапропелевых грязях из Пермского края. Большой популярностью среди жителей Сыктывкара и Республики Коми пользуется услуга гирудотерапии (лечение пиявками).

В отличие от курортов, расположенных на юге, лечение в санатории, ближайшем к месту жительства, не требует адаптации и каких-либо перестроек в системе регуляторных механизмов и проводится в обычном режиме, то есть нет акклиматизации, лечение эффективно уже с первых дней.

Как рассказала «Республике» заместитель директора ЛПО по маркетингу Вера Бендер, санаторий «Вита» способен одновременно принимать до ста гостей. Они могут приехать сюда и жить в одно- и двухместных номерах, а также в номерах люкс. Оздоровительный процесс выстроен с максимальным комфортом для отдыхающих: в первом корпусе проходят оздоровительные и лечебные процедуры, здесь же гости питаются. Ресторан санатория оборудован современной итальянской техникой, где все готовится на пару. Если нет желания ночевать здесь, то гость может подобрать для себя амбулаторный курс и ежедневно приезжать в «Виту» на процедуры. Причем предложенная программа будет индивидуальной, подобранной специально для определенного человека. Тогда, даже не обладая большим количеством времени, можно хорошо оздоровиться и отдохнуть.

Санаторий предлагает всем желающим четыре варианта условий лечения. Можно приобрести путевки (лечение с проживанием и питанием), амбулаторные путевки (лечение и питание), курсовки (лечение) или приобрести цикл отдельных процедур. Если нет времени или финансовых возможностей взять полный курс лечения на 21 день, то можно оформить путевку на две недели или десять дней. Санаторий-профилакторий работает до восьми часов вечера, чтобы люди даже после трудового дня успевали на процедуры.

Качество работы санатория подтверждается лицензиями и сертификатами на все услуги. «Вита» регулярно побеждает на всероссийских и региональных конкурсах. Сотрудники и пациенты по праву называют «Виту» санаторием номер один в России. Подробно о работе санатория-профилактория можно узнать на его сайте: vitaslpk.ru.

Артур АРТЕЕВ

Фото vitaslpk.ru

Лицензия № ЛО 11-01-001752 от 8 февраля 2017 года, выданная Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.