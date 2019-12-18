Социально ответственный бизнес

Сергей Гапликов обсудил с Александром Голованевым вопросы развития производства и социальной инфраструктуры. Рабочая встреча главы Коми и генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», представителя президента компании «ЛУКОЙЛ» в регионе, состоялась 16 декабря, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Республики Коми и ПАО «ЛУКОЙЛ» компания направляет средства на реализацию крупных социально значимых проектов. В их числе в 2019 году: строительство второго корпуса спортивного комплекса «Югдöм» и первая очередь ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта в Усинске, строительство социокультурного центра с концертным залом и библиотекой в сельском поселении «Коровий Ручей» Усть-Цилемского района, врачебных амбулаторий в усинских селах Мутный Материк и Щельябож, физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в поселке Ярега городского округа «Ухта». Часть проектов уже реализована, открытие ряда объектов состоится в ближайшие месяцы.

Сергей Гапликов и Александр Голованев обсудили также перспективы дальнейшего сотрудничества и реализации новых проектов.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru