Благодарность за содействие и помощь

Руководство РЖД поблагодарило Республику Коми за помощь в ликвидации последствий ЧС около железнодорожной станции Керки. Соответствующее письмо в адрес главы региона Сергея Гапликова направил генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Правительство Республики Коми активно участвовало в решении оперативных вопросов, оказывало необходимое содействие для восстановления работы железной дороги в условиях чрезвычайной ситуации, а также помогало с организацией автобусного сообщения для перевозки пассажиров между станциями Сосногорск и Ираель. От имени компании и от своего имени выражаю вам, Сергей Анатольевич, и всем участникам организационных и восстановительных мероприятий на станции Керки искреннюю благодарность за оказанное содействие и неоценимую помощь железнодорожникам и пассажирам. Уверен, что и в дальнейшем неравнодушие к людям и добросовестное отношение к своему делу будут основой взаимодействия и сотрудничества ОАО «РЖД» и правительства Республики Коми», – отмечено в письме.

Напомним, 22 июля в 01.55 на станции Керки СЖД из-за размыва пути по причине неблагоприятных погодных условий произошел сход 23 вагонов в грузовом поезде. К счастью, никто не пострадал.

Последствия аварии были ликвидированы в кратчайшие сроки в тесном взаимодействии Северной железной дороги с руководством Коми и региональным управлением МЧС России. Первый грузовой поезд проследовал по участку 24 июля в 02.20, затем было открыто пассажирское движение.

В операции были задействованы четыре восстановительных поезда, несколько единиц тяжелой техники и более 300 человек. Поддержку и помощь оказали руководство и сотрудники ООО «Газпром трансгаз Ухта», АО «Транснефть-Север», ООО «Автолайн», Сосногорское и Ухтинское АТП, ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», а также ряд индивидуальных предпринимателей Ухты и Сосногорска.

Сотрудники учреждений и предприятий, наиболее отличившиеся при ликвидации последствий ЧП, награждены республиканскими наградами.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы Северной железной дороги