Экомобиль набирает популярность

Жители столицы Коми стали чаще пользоваться услугами экомобиля, а не выбрасывать опасные отходы в мусорные контейнеры.

Так, в 2018 году экомобилем было собрано 42 908 единиц опасных отходов, а в 2019-м – около 50 000 единиц. Горожане сдавали вышедшие из употребления градусники, лампы, батарейки и другие опасные отходы.

Как сообщила пресс-служба администрации Сыктывкара, в этом году экомобиль принял 8412 ртутьсодержащих ламп, 221 ртутный термометр, 41 292 батарейки. Итого за 2019 год собрано 49 925 единиц опасных отходов. В ближайшее время они будут утилизированы специализированной организацией.

Галина ГАЕВА