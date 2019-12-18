В Коми увеличат господдержку для сельхозкооперативов

В текущем году сельхозкооперативы получили 1,4 миллиона субсидий на возмещение затрат на приобретение имущества, сельскохозяйственной техники, мобильных торговых объектов и оборудования для переработки продукции. Такая поддержка предоставлялась региональным минсельхозом впервые – в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В новом году на эти цели в бюджете предусмотрено порядка четырех миллионов рублей.

Объем грантовой поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов в рамках отраслевой госпрограммы составил в этом году 3,4 миллиона рублей. Поддержку получил кооператив «Ягодка» из Усть-Вымского района. На средства гранта было закуплено специализированное оборудование для очистки и перевозки дикоросов.

– Реализация проекта позволила кооперативу оптимизировать процессы, улучшить качество сырья, поставляемого потребителю, – отметил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев.

В 2020 году грантовая поддержка будет увеличена. Региональный минсельхоз намерен направить на развитие сельхозко-оперативов почти девять миллионов рублей.

По словам Анатолия Князева, благодаря грантовой поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов за последние два года создано пять новых кооперативов. Создано пять рабочих мест на селе.

Роман СЕМЕНОВ

Фото из архива «Республики»