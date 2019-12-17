Фонд развития моногородов предложил помощь воркутинскому бизнесу

Воркуту с рабочим визитом посетили представители федерального Фонда развития моногородов. Как сообщает пресс-служба администрации города, старший управляющий директор Альмир Хабибрахимов и старший менеджер блока продвижения продуктов и мер поддержки Фонда развития моногородов Игорь Дерябин провели ряд рабочих встреч с руководством Воркуты и предпринимателями, реализующими инвестиционные проекты и нуждающимися в финансовой поддержке.

Предпринимательское сообщество представили сотрудники ООО «Воркутинская энергетическая компания», ООО «Воркутинские ТЭЦ», ООО «Ухтажилфонд», ООО «Унивекс-Север» и ПСК «Оленевод».

Участники встреч обсудили вопросы развития Воркуты, проблемы и перспективы города, а также виды поддержки, которые сегодня предоставляет Фонд развития моногородов. В настоящее время для реализации инвестпроектов в моногородах фонд предлагает заинтересованным предпринимателям финансовые и нефинансовые меры поддержки – более 110 актуальных инструментов. В качестве финансовых мер фонд предоставляет займы в размере от пяти до 250 миллионов рублей под ноль процентов годовых на 15 лет для небольших проектов и от 250 миллионов до одного миллиарда рублей под пять процентов годовых для крупных. Также фонд софинансирует совместно с регионом строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры для инвестпроектов в объеме до 95 процентов.

К нефинансовой поддержке относится помощь бизнесу в подборе площадок для размещения инвестиционных проектов и продвижение товаров с помощью популярных торговых интернет-ресурсов.

– Воркутинские предприниматели проявили большой интерес к мерам поддержки фонда, – отметил Альмир Хабибрахимов. – Мы понимаем специфику муниципалитета, проблемы с логистикой, сложные природно-климатические условия, поэтому готовы содействовать инициаторам инвестпроектов в решении любых вопросов, находящихся в нашем ведении. С этой целью во время поездки в Воркуту мы также пообщались с представителями ПАО «Сбербанк», поскольку наши предложения предусматривают банковскую гарантию, и сотрудниками Центра оказания услуг для предпринимателей «Мой бизнес». При необходимости специалисты Фонда развития моногородов готовы вновь выехать в Воркуту для рассмотрения и проработки инвестиционных проектов по существу.

Также Альмир Хабибрахимов и Игорь Дерябин напомнили участникам встреч, что за пять лет – с 2014 по 2019 год – фондом было заключено 20 соглашений с инициаторами инвестиционных проектов на льготное заемное финансирование с обязательствами фонда в размере более 8,5 миллиарда рублей, на софинансирование строительства инфраструктуры заключено 36 соглашений с субъектами России и обязательствами фонда в объеме 11,1 миллиарда рублей. Кроме того, за счет поддержки фонда в моногородах страны созданы порядка 12 тысяч новых рабочих мест, объем привлеченных инвестиций составил 86,7 миллиарда рублей.

Лина ПЕРОВА

Фото воркута.рф