Юмор, понятный без слов

Выставка карикатуры «Кыв шутöг-2» («Без слов-2») открылась в Национальной галерее Коми. На экспозиции представлено более восьмидесяти рисунков художников, сотрудничавших и сотрудничающих с республиканским журналом сатиры и юмора «Чушканзi» («Оса»).

«Чушканзi» – одно из старейших печатных изданий региона. Первый номер листка сатиры, юмора и разоблачений «Оса» вышел в Усть-Сысольске на русском языке 4 марта 1923 года как бесплатное приложение к газете «Jугыd туj» («Светлый путь»). Первый номер журнала «Чушканзi» увидел свет в августе 1957 года как ежемесячное приложение к республиканской газете «Коми колхозник». С 1978 года журнал выходит самостоятельно. В советское время одновременно с союзным «Крокодилом» выходили и местные сатирические журналы во всех союзных и шести автономных республиках СССР. Это украинский «Перець», белорусский «Вожык», татарский «Чаян», удмуртский «Шекыч» и множество других. Сейчас «Чушканзi» остался одним из последних сатирических журналов в стране. В условиях, когда закрывались многие печатные издания, журналу удалось сохранить свое «лицо», аудиторию, печатный формат издания.

Журнал выходит ежемесячно на коми языке, с юмором освещая то, что актуально сегодня, размещая на своих страницах литературные тексты и карикатуры современных авторов.

В редакционном архиве накопилось более семи тысяч оригинальных карикатур, авторы которых – известные в республике художники. В числе авторов Аркадий Мошев, Юрий Наместников, Павел Семячков, Леонид Потапов, Владимир Осипов, Аркадий Размыслов, Рудольф Анпилогов, Геннадий Шарипков и другие.

Редакция журнала не только сохранила коллекцию принесенных в разные годы для публикации работ, но и предоставила возможность познакомиться с ними ценителям этого жанра искусства. Выставка рассказывает о том, как на протяжении всех лет своего существования журнал освещал тему борьбы с пьянством, остающейся злободневной и в наши дни.

Основу экспозиции составляют работы, выполненные в советские годы и в эпоху перестройки. Но, по мнению зрителей, многие из представленных сюжетов не потеряли своей актуальности и поныне. Подборка советского периода дополнена произведениями последних лет. На карикатурах можно проследить, с чем и как боролись сатирики в советское время и какие пороки общества они обличают сейчас. Если все материалы в журнале только на коми языке, то рисунки традиционно подписываются на коми и русском языках. А зачастую сопровождаются коротким текстом: «Кыв шутöг» («Без слов»).

Практически все представленные работы были опубликованы в «Чушканзi», исключением является «Коми масленица» Аркадия Размыслова, не успевшая к верстке журнала.

Выставка будет работать в галерее в течение месяца, а затем отправится по районам республики.

Артур АРТЕЕВ

Фото автора