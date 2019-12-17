Народное финансирование, или Способ поиска денег для стартапа

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» отвечает ключевым задачам развития сектора малого бизнеса к 2024 году. В нацпроекте, наряду с масштабной программой по предоставлению доступа к льготному кредитованию, предлагается дальше развивать микрофинансирование, лизинг и механизмы по альтернативным источникам финансирования, в том числе краудфандинг.

Краудфандинг – это коллективный вклад людей, которые используют свои ресурсы для поддержания проектов, инициированных другими людьми и организациями. Процесс происходит с использованием интернета. Такой способ привлечения средств в стартапы в последнее время становится все более популярным.

Человек регистрируется на краудфандинговой платформе, описывает свой проект. Обозначает и обосновывает сумму, которую необходимо собрать. Посетители платформы поддерживают проект рублем. По мере получения средств предприниматель ведет публичный учет: сколько уже собрано, сколько еще осталось, на что потрачены деньги. Вроде бы все просто. Главное, не стать жертвой мошенников, которые под видом сбора денег для стартапа будут набивать собственные карманы.

В рамках исполнения поручения главы Коми о развитии использования механизма краудфандинга с 2016 года в регионе действует краудфандинговая платформа «Зарни Шайт». Модератор – ГУП РК «Республиканское предприятие «Бизнес-инкубатор».

– Основная идея создания «Зарни Шайт» в том, чтобы найти инвесторов для реализации своего проекта или интересные начинания в своем регионе. В основном платформа нацелена на Республику Коми, что дает возможность авторам проектов обратиться напрямую к своей целевой аудитории, узнать их мнение и даже создать целое сообщество вокруг своего проекта. Платформа позволяет разместить проекты разной направленности и сферы деятельности, а также является еще одной возможностью для реализации социально значимых проектов и инициатив, – рассказал директор регионального Центра развития предпринимательства Сергей Жеребцов.

Для размещения на платформе необходимо зарегистрироваться на сайте зарнишайт.рф, описать проект, заключить договор с модератором. Сейчас при помощи краудфандинга в Коми собирают средства авторы 20 проектов. Например, на развитие туристического маршрута «Парное молоко» в Сыктывдинском районе, создание арт-объекта «Я люблю Сосногорск» или открытие театра-студии для удивительных детей «Волшебники» в Усинске.

Получить бесплатную консультацию о работе краудфандинговой платформы «Зарни Шайт» и по остальным видам поддержки малого и среднего предпринимательства можно в Центре «Мой бизнес» по адресу: Сыктывкар, ул. Ленина, 74, 3-й этаж (Дом дружбы народов). Телефон для бесплатной справочной информации: 8-800-302-17-71.

Информационно-консульта-ционное содействие действующим предпринимателям в регионе осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и при участии правительства Республики Коми.