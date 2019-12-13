«Агростартап» для фермеров

Автор: Редактор 13.12.2019

Более 25 миллионов рублей получат фермеры Коми в следующем году в виде грантов «Агростартап». Это новая форма господдержки аграриев, благодаря которой в республике будут открываться фермерские хозяйства, появляться рабочие места.

С нынешнего года республика участвует в мероприятиях национального проекта по поддержке фермеров и развитию сельской кооперации, в рамках их реализации в бюджет заложены средства на гранты «Агростартап» и субсидии сельхозкооперативам на возмещение затрат на приобретение имущества, техники, мобильных торговых объектов и оборудования для переработки продукции.

Как сообщает министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Коми, уже есть первые получатели этих видов поддержки, первые проекты. В 2020 году поддержка по этим направлениям увеличится в три раза и составит 30 миллионов рублей, большая часть из них пойдет на реализацию восьми проектов по линии «Агростартапа».

В этом году фермеры республики направили свои гранты на реализацию проектов по самым различным направлениям: выращивание картофеля (Сыктывдинский район), развитие пчеловодства (Койгородский район) и развитие животноводства (Сыктывдинский, Усть-Куломский районы). За счет средств республиканского и федерального бюджетов в рамках реализации национального проекта аграриям было дополнительно выделено три гранта на общую сумму 9,1 миллиона рублей.

Бюджет Коми на 2020 год принят 28 ноября. Его основная черта – четкая социальная ориентированность. В приоритетных направлениях – реализация нацпроектов, социальная поддержка населения, ремонт социальных объектов и дорожной сети. Направления для дополнительного финансирования определены во исполнение поручения главы Коми Сергея Гапликова.

Алла КЛИМЕНКОВА

Фото Минсельхоза РК

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