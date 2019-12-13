До Нового года в Сыктывкаре обновят остановки

В столице республики начали устанавливать новые остановочные комплексы. В четверг, 12 декабря, подрядчик приступил к монтажу комплекса на остановке «Плавательный бассейн» по улице Первомайской.

Напомним, осенью этого года в Сыктывкаре были демонтированы шесть устаревших остановочных комплексов, им на смену придут современные, которые должны быть установлены в городе до конца текущего года. Новые комплексы появятся на остановках «Гостиница «Сыктывкар», «ТЦ «Аврора», «Поликлиника №3», «Плавательный бассейн» и на улице Бабушкина в районе дома №20.

На остановке у городского бассейна подрядчик установил каркас комплекса, в ближайшее время рабочие приступят к монтажу стеновых панелей, световых табло, скамеек и других деталей оформления. Ранее были проведены подготовительные работы, площадки заасфальтировали и привели в соответствие всем современным нормативам.

Галина ГАЕВА

Фото пресс-службы администрации Сыктывкара