Память о пристани и баркасах

Необычная арт-зона появилась в старинном селе Ношуль, что находится на юге Республики Коми. На берегу реки Лузы установлена масштабная копия старинного баркаса. Несколько веков назад на подобных суднах купцы возили товары по северным рекам.

Десять лет назад ношульцы, одни из первых в Прилузском районе, решили обзавестись гербом и флагом. В их основе – баркас, плывущий по реке. Идея принадлежит уроженцу села Александру Можегову.

Местный ТОС «Пионер» поддержал идею сохранения истории в символике села и реализовал в этом году проект «Баркас Ношульской пристани». Основная часть проекта – это обустройство арт-зоны с баркасом на месте, где в прошлом веке останавливались баржи, груженные товарами. В дальнейшем на этом месте будут проходить тематические мероприятия, связанные с гербом, флагом и историей Ношуля. Арт-объект включат в экскурсионный маршрут по достопримечательностям поселения.

– Наш проект призван напомнить о славной истории родного села, – рассказала руководитель проекта, активист ТОС «Пионер» Ирина Гук. – Эпоха становления Ношульской пристани – это шестнадцатый век. В этом году наш ТОС решил поддержать идею сохранения пристани и барки. Партнерами проекта выступили ветераны, инвалиды, женщины села, библиотечная система района, газеты «Знамя труда» и «Республика», администрация сельского поселения. Автором арт-зоны стала местная мастерица Галина Смолева.

Активисты ТОС для осуществления своего проекта получили президентский грант в размере 366 тысяч рублей. По словам Ирины Гук, это немалая сумма для развития истории и культуры на селе.

– Под знаком юбилея символов нашего села ношуляне разного возраста познакомились с историей создания флага и герба, с историей пристани и эксплуатации основных речных судов, – продолжила Ирина Гук. – Команда проекта рассказала о достопримечательностях села, в том числе о Ношульской пристани, на творческих встречах в библиотеке. Всего о прошлом Ношуля узнали более тысячи жителей.

В конце XVI – начале XVII века в России особую роль среди северных пристаней играла Ношульская, куда направлялось до двух миллионов 300 тысяч пудов товаров в год. Отсюда за границу отправляли хлеб из имений Строгановых и княгини Бутеро. Они располагались в Пермском и Вятском наместничествах. Также хлеб требовался для снабжения стрелецких государевых войск и работных людей.

Артур АРТЕЕВ

Фото ТОС «Пионер»