У пловцов из Коми лишь одна бронза

В Сыктывкаре состоялись аквабаталии «Юность России»

Всероссийские соревнования по плаванию на короткой воде (25 метров) «Юность России» с 10 по 12 декабря прошли в бассейне «Орбита». За призовые места боролись 372 участника (юноши 13-14 лет и девушки 11-12 лет) из 40 регионов страны. Сборная Коми выступала в составе команды из 12 спортсменов (по шесть юношей и девушек). Единственную медаль в копилку команды хозяев принес сыктывкарец Владислав Осипов.

Россия является одним из мировых лидеров в плавании. Это подтвердил недавний чемпионат Европы в Глазго, где россияне стали первыми в общем зачете. Именно об этом напомнил на церемонии открытия соревнований «Юность России» делегат Всероссийской федерации плавания (ВФП) Виктор Лукашёв. Он сказал, что у сыктывкарских болельщиков есть уникальная возможность посмотреть на лучших юных пловцов страны, которым в обозримом будущем предстоит защищать цвета российского триколора на мировых и европейских стартах. За отличную организацию соревнований делегат вручил благодарственное письмо от президента ВФП Владимира Сальникова министру спорта Коми Николаю Бережному.

Организаторы подошли к стартам ответственно. Накануне состязаний в Сыктывкаре потеплело, и рабочие спешно боролись с гололедом вокруг бассейна. Внутри для спортсменов были предусмотрены зоны для отдыха и предстартовых разминок, где можно было понаблюдать за волнующейся молодежью и их наставниками. Несмотря на юный возраст, среди участников уже есть два мастера спорта, а кандидатов в мастера более семидесяти.

Егор Цебрук из Свердловской области в стометровке вольным стилем установил личный рекорд, преодолев дистанцию за 54,03 секунды. В число призеров он не попал, но не посчитал выступление провальным:

– Не знаю, мог бы лучше или нет. Считаю, что выступил неплохо. У меня был результат 54,17 секунды, тут улучшил время. Готовились к этим стартам усиленно, тренировки проходили по два с лишним часа.

Аналогичную дистанцию в первый стартовый день кандидат в мастера спорта из Сыктывкара Владислав Осипов проплыл за 53,04 секунды, но и этого времени было мало для попадания в тройку лучших. Он был лишь седьмым, а первенствовал Георгий Гималов из Санкт-Петербурга (51,61 секунды).

Из числа спортсменов сборной Коми в заключительный соревновательный день в призеры попасть сумел Владислав Осипов. Он завоевал бронзу в плавании вольным стилем на 50 метров. Лидерами общекомандного зачета стали представители Москвы и Санкт-Петербурга.

Ярослав СЕВРУК

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