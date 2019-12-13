Лариса Максимова в очередной раз проиграла суд

12 декабря в Сыктывкарском городском суде завершился процесс по иску бывшего первого заместителя председателя правительства Коми Ларисы Максимовой, уволенной за нарушение антикоррупционного законодательства, к главе республики и его администрации.

Лариса Максимова пыталась признать незаконными действия работодателя в лице главы региона, направленные на отказ в предоставлении ей права на выход в отпуск по уходу за ребенком до трех лет. Сама Максимова на судебные заседания по этому гражданскому делу не приходила. Свою защиту она доверила адвокату из Санкт-Петербурга Ирине Рочевой.

Как сообщило агентство «Комиинформ», ни подача многочисленных ходатайств об истребовании от администрации главы Коми новых документов, которые могли бы пролить свет на произошедшую ситуацию, ни допрос пяти свидетелей, ни попытка привлечь к делу в качестве третьего лица несовершеннолетнего ребенка Ларисы Максимовой, чьи права якобы нарушил глава региона, не помогли адвокату Рочевой защитить интересы своего доверителя.

Представитель администрации главы Коми в ходе судебных заседаний смог доказать, что обстоятельства, связанные с фактом подачи Максимовой заявления о выходе в отпуск по уходу за ребенком, уже рассматривались в рамках предыдущего гражданского дела, по которому имеется вступившее в законную силу решение суда. В связи с этим производство по данному гражданскому делу было прекращено.

Решением Сыктывкарского городского суда от 15 августа Ларисе Максимовой отказано в восстановлении на работе в прежней должности. При этом доказано, что работодатель в лице главы Коми обоснованно уволил ее с замещаемой должности по статье (по утрате доверия) за совершение коррупционного проступка. Кроме того, факт увольнения состоялся намного раньше, чем Лариса Максимова, желая избежать ответственности за коррупционное правонарушение, решила воспользоваться своим правом выйти в отпуск по уходу за ребенком.

Последние два судебных заседания активно интересовали журналистов федеральных телеканалов, они присутствовали в суде. По мнению некоторых экспертов, дело Максимовой для журналистов является поводом для дискредитации региональной власти. По данным источника агентства, в ближайшее время в эфире одного из федеральных телеканалов выйдет сюжет с жесткой критикой руководства администрации главы Коми и лично Сергея Гапликова. В основу материала телеканала ляжет история, связанная с увольнением Максимовой. При этом федеральное СМИ намерено представить Максимову в качестве человека, пострадавшего от неправомерных решений главы Коми и региональных судов, в которых вот уже полгода, как она пытается восстановить свои нарушенные права на труд и материнство.

В администрации главы Коми «Комиинформу» сообщили, что за минувший месяц за комментариями относительно увольнения Максимовой к ним никто не обращался. Имеются основания полагать, что сюжет федеральным телеканалом готовится однобоко, без учета аргументации второй стороны и вступивших в законную силу решений судов. При этом в администрации главы надеются, что в случае подготовки сюжета будет услышана и их позиция, основанная на вступивших в силу решениях суда.

Как сообщила в комментарии «Комиинформу» сторона Максимовой, еще осенью правовой центр «Человек и закон» проявил интерес к делу и предложил свои юридические услуги, при этом целый месяц эксперты знакомились с материалами дела. В договоре на оказание услуг отсутствует упоминание об освещении дела в СМИ, но при этом юристы вправе являться на заседания судов в сопровождении корреспондента. Сторона Максимовой отметила, что вопрос дальнейшего взаимодействия с центром еще не решен, поскольку имеется свой адвокат и он эффективно работает.

Игорь ПЕТРОВ

Фото из архива «Республики»