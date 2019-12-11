Виктория на эжвинском льду

Сыктывкарский хоккейный клуб «Строитель» провел первый домашний матч на стадионе «Бумажник» в Эжвинском районе столицы Коми. Несмотря на непогоду, организаторы поединка смогли достойно подготовить лед к началу игры. В итоге хозяева одержали победу над новосибирским «Сибсельмашем».

Несколько дней в столице Коми была оттепель. Почти настоящая весна, и вместе с таянием снега город сковал сильный гололед. Учитывая погодные условия, качество льда на эжвинском стадионе «Бумажник» вызывало сомнения у скептиков. Матч начинался в полдень, и с раннего утра в группе «Строителя» болельщики задавались вопросом, состоится ли встреча. На стадионе журналистам уверенно сообщили, что все готово и проблем никаких не будет. Вот только начало матча сдвинули на полчаса. Болельщиков это ничуть не смутило. Они соскучились по хоккею с мячом и начали собираться на стадионе задолго до начала игры. Несмотря на будний день, почитатели бенди почти наполовину заполнили собой просторную трибуну стадиона. Но теплая погода, стоявшая еще утром, к полудню сменилась сильным холодным ветром.

Хозяева начали матч очень уверенно и уже к середине первого тайма вели со счетом 2:0. Однако к концу первой половины игры гости сократили свое отставание. В самом начале второго тайма «Сибсельмаш» сумел восстановить статус-кво, но затем «Строитель» вновь отодвинул сибиряков назад. Сыктывкарцы усилили давление на ворота гостей и к концу заключительного игрового отрезка вели со счетом 5:2. Разрыв новосибирцы сумели сократить лишь на один гол. В итоге «Строитель» оформил победу со счетом 5:3.

Следующий матч сыктывкарцы также проведут на домашней арене. Соперником клуба из Коми станет кемеровский «Кузбасс». Матч состоится 14 декабря, начало в 12 часов.

Ярослав СЕВРУК

Фото автора