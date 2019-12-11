Средства на дороги регионального и местного значения

На дорожную деятельность в республиканском бюджете на 2020 год предусмотрены 6,4 миллиарда рублей, из них 1,7 миллиарда – это дополнительные средства, выделенные по поручению главы Коми.

Основные объемы финансирования направлены на выполнение комплекса работ по содержанию 4,8 тысячи километров региональных дорог и 307 искусственных сооружений на них и на реализацию мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В течение 2020 года планируется привести в нормативное состояние порядка 65 километров региональных дорог, 38 километров местных дорог и улиц в Сыктывкаре и порядка 41 километра улично-дорожной сети в иных населенных пунктах административных центров муниципальных районов и городских округов Коми, сообщили в министерстве строительства и дорожного хозяйства республики.

В 2020 году планируется завершить реконструкцию двух мостовых сооружений через реки Лемъю и Чича, а также выполнить капитальный ремонт двух мостов в Усинске и капитальный ремонт двух водопропускных труб в Княжпогостском и Ижемском районах. Продолжатся работы по ремонту моста через реку Вычегду на участке Сыктывкар – Ухта км 42+920.

Кроме того, в течение ближайших двух лет планируется выполнить работы по реконструкции автомобильной дороги регионального значения Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар на участке река Кабанты-Вис – поселок Малая Пера протяженностью 22,9 км.

На предоставление субсидий местным бюджетам на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автодорог местного значения, а также на содержание автодорог местного значения и на реализацию народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», выделено 250 миллионов рублей.

Роман СЕМЕНОВ