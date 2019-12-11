Блюз по-итальянски

Знаменитый блюзмен из Вероны, певец и гитарист-виртуоз Роберто Морбиоли выступил в Сыктывкаре. Концерт его группы (помимо самого маэстро в команду входят ударник Серджио Ратти и бас-гитарист Стефано Даллапорта) прошел 8 декабря на сцене Коми республиканской филармонии.

Роберто Морбиоли уже не впервые в Сыктывкаре. В начале 2017 года он выступал вместе с трио «Blues Doctors» в рамках джазового абонемента Даниила Крамера.

Роберто Морбиоли родился в семье музыкантов, к пятнадцати годам освоил гитару и понял, что его главная музыкальная страсть – блюз. На блюзовой сцене он уже более тридцати лет. В коллекции музыканта пятнадцать альбомов блюза, как сольных, так и в составе собственной группы Morblus. А в послужном списке – выступления на европейских и американских сценах с наиболее заметными и культовыми фигурами в блюзе. Роберто Морбиоли выступал с множеством известных блюзовых исполнителей. Его игра – это смесь блюза и итальянского вокала. Три года назад он собрал трио, а в 2017-м музыканты выпустили пластинку «С нуля», которая стала одной из лучших блюзовых работ года.

Во время концерта маэстро неоднократно спускался к публике, общался по-английски с сыктывкарцами, просил их встать и подпевать. И завершил программу коротким итальянским «чао!». Но после концерта он вышел в фойе филармонии, раздавал автографы и фотографировался с желающими.

Артур АРТЕЕВ

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