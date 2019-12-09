Глава провел совещание по вопросам долевого строительства

Министр строительства и дорожного хозяйства Коми Андрей Крикуненко и руководитель республиканской службы строительного, жилищного и технического надзора (контроля) Роман Шашев доложили Сергею Гапликову о том, как в регионе ведется долевое строительство.

На территории Республики Коми долевое строительство многоквартирных жилых домов осуществляют девять застройщиков по 17 объектам.

Многоквартирные жилые дома и иные объекты недвижимости, включенные в федеральный реестр проблемных объектов, на территории Республики Коми отсутствуют.

Для контроля ситуации в республике ведется свой региональный реестр многоквартирных домов, при строительстве которых застройщиком нарушены права и законные интересы участников долевого строительства. В этот реестр включены два объекта, работа по ним ведется.

Роман Шашев проинформировал Сергея Гапликова по ситуации с семиэтажным 100-квартирным жилым домом по улице Стахановской в Сыктывкаре.

Строительство объекта начато в марте 2016 года, но несколько последних месяцев не ведется. Степень готовности составляет более 80 процентов. Осталось выполнить благоустройство территории, монтаж вентилируемого фасада, инженерных систем и входных дверей в квартиры, отделку мест общего пользования, запуск системы газового отопления. Для завершения строительства, по предварительным данным, требуется около 20 миллионов рублей.

Между застройщиком и участниками долевого строительства заключено 103 договора, обременены договорами 100 квартир и три нежилых помещения. Привлечено от участников долевого строительства 111 миллионов рублей.

По данным ежеквартальной отчетности застройщика за два последних отчетных периода, имеется прирост вложений в незавершенное строительство. Признаки нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства не выявлены.

В настоящее время прорабатывается вопрос о передаче объекта новому застройщику – Фонду развития жилищного строительства Республики Коми.

– На сегодня закредитованность застройщика составляет 50 миллионов рублей. Как достроить дом после очищения от всей кредиторской задолженности, у нас понимание есть. Без привлечения дополнительных бюджетных средств. И дольщики, мы с ними три раза уже собирались, единогласно голосуют за передачу объекта фонду. Опыт есть. Это дом по улице Нагорной. Мы его достраивали в процедуре банкротства, переводили этот объект под фонд. Сегодня дом введен в эксплуатацию, люди уже проживают там. Аналогичная ситуация по домам на улице Ручейной. У нас было два дома, которые мы считали потенциально проблемными. На сегодня с одним домом ситуация решена, потому что с единственным дольщиком был расторгнут договор, ему предоставлено жилье в другом доме. А второй дом по улице Ручейной будет введен в эксплуатацию в январе 2020 года, – пояснил Роман Шашев.

– Наша принципиальная задача – защитить права и интересы дольщиков. Я прошу, чтобы все эти вопросы были юридически проработаны, со всеми кредиторами достигнута договоренность о том, что они готовы признать застройщика банкротом. Посмотреть, при каких обстоятельствах и условиях заходить в банкротство, как это имущество перейдет фонду. Нужно отработать пошаговый план, обсудить его с дольщиками и утвердить протоколом, чтобы все его приняли. Четко следовать плану и докладывать мне на каждом этапе реализации соответствующих мероприятий, – поручил Сергей Гапликов.

Игорь ПЕТРОВ

Фото rkomi.ru