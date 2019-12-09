Финграмотность – требование времени

Итоги второго финансового форума и семейного финансового фестиваля подвели на заседании координационного совета при правительстве Коми, состоявшемся 6 декабря в Сыктывкаре. Также участники заседания предложили и пути развития: к примеру, семейный финансовый фестиваль может стать региональным, принять участие в нем предложат специалистам из соседних областей – например, из Кировской и Архангельской.

Открывая мероприятие, министр финансов Галина Рубцова отметила, что программа повышения финансовой грамотности в республике реализуется второй год и уже есть успехи: опыт Коми был представлен на межрегиональной конференции по финансовой грамотности, которая прошла в ноябре в Москве. Министр подчеркнула, что повышение финансовой грамотности каждого человека – это необходимость, продиктованная временем. В современном обществе финансовые технологии очень быстро развиваются, и надо регулярно обновлять свои познания, чтобы успевать за стремительными изменениями.

Об итогах работы сообщила куратор регионального центра повышения финансовой грамотности Коми, заведующая кафедрой экономики и менеджмента КРАГСиУ Наталья Ружанская. Сотрудники центра при помощи волонтеров организовали множество мероприятий, самыми значимыми из которых стали финансовый форум и семейный финансовый фестиваль. В этих мероприятиях приняли участие 2,5 тысячи человек. Самыми активными участниками мероприятий по повышению финансовой грамотности являются дети и студенты, а вот привлечь взрослых слушателей, которые ссылаются на занятость на работе, сложнее. Зато взрослые граждане, желающие повысить финансовую грамотность, могут почерпнуть множество полезной информации на портале финансовой грамотности региона.

О программе «Финграмотность на рабочем месте», разработанной специально для работающих людей, рассказал гость совещания – директор по региональному взаимодействию национального центра по повышению финансовой грамотности Александр Краснослабодцев. По его словам, в ходе реализации программы планируется охватить более 500 предприятий в 40 регионах страны, занятия будут организованы на рабочих местах. Финансовый ликбез для трудовых коллективов станет одним из актуальных направлений работы и для центра повышения финансовой грамотности Коми.

– Проблемы с финансами приводят к сложным взаимоотношениям в семье. Это отражается на производительности труда. Уже подсчитано, что около 28 рабочих дней среднестатистический работник тратит на то, чтобы решать свои финансовые проблемы, – пояснил представитель национального центра по повышению финграмотности.

По мнению Александра Краснослабодцева, повышение финансовой грамотности на рабочем месте – это один из самых эффективных и успешных форматов финансового просвещения, так как позволяет концентрированно доставить информацию по финансовой грамотности тем, кому она необходима, то есть экономически активным взрослым людям, которые каждый день совершают финансовые операции.

– Сейчас ведется набор тех работодателей, с которыми мы будем работать в следующем году, – сообщил Александр Краснослабодцев.

К программе «Повышения финансовой грамотности на рабочем месте», реализуемой национальным центром при поддержке Минфина России, могут присоединиться работодатели из разных регионов страны. Для предприятий – участников проекта организаторы проведут просветительские мероприятия по финансовой грамотности в очном режиме, онлайн-формате, в виде дистанционных консультаций, распространения просветительских материалов или в рамках взаимодействия с наставниками. Темы мероприятий самые актуальные: управление личными финансами и кредитной нагрузкой, финансовая безопасность, пенсионное обеспечение, страхование. Заявку на участие в программе можно найти на сайте национального центра.

Также Александр Краснослабодцев отметил качество работы и высокий уровень организации фестиваля финансовой грамотности, который прошел в Сыктывкаре 9 ноября.

Людмила ВЛАСОВА

Фото Министерства финансов РК