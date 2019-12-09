Избавиться от снежных завалов

Мэрам поручили усилить контроль качества содержания улиц и дворов в населенных пунктах

По поручению главы Коми Сергея Гапликова Константин Лазарев провел очередное совещание с руководителями городов и районов по курируемым отраслям. Зампред правительства республики – министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов заострил внимание участников селектора на вопросе качества работ по очистке дорог, тротуаров и дворов от снега, проводимых в муниципальных образованиях.

Константин Лазарев отметил, что в последние дни возросло число жалоб по данной теме, поступающих от граждан на портал «Активный регион» и на горячую линию главы Коми. Актуальность темы также подтверждается неблагоприятным прогнозом погоды на ближайшие дни.

Все поступившие за последние дни сигналы о проблемах с уборкой снега по поручению руководителя региона были направлены в администрации городов и районов для незамедлительного реагирования, сообщила пресс-служба главы Коми.

Константин Лазарев поставил задачу усилить контроль качества содержания улиц и дворов, подчеркнув, что соответствующее внимание необходимо уделять не только дорогам, но и дворовым и междворовым проездам, остановочным комплексам и территориям, прилегающим к пешеходным переходам.

– Сил и средств для надлежащего содержания дорог в муниципалитетах достаточно. В целом по республике задействовано 121 специализированное предприятие, 851 единица техники и порядка полутора тысяч человек, – отметил Константин Лазарев.

Службе стройжилтехнадзора поручено провести рейды с целью проверки качества уборки снега.

В завершении обсуждения вопроса Константин Лазарев призвал руководителей муниципалитетов активно отслеживать темы, волнующие жителей, посредством социальных сетей и давать оперативно обратную связь. Также зампред обратился к гражданам активнее информировать о неубранных от снега территориях через портал «Активный регион» (signal.rkomi.ru) и горячую линию главы Коми (8-800-200-96-14).

Роман СЕМЕНОВ

Фото vk.com/amogosykt