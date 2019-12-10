В диалоге с бизнесом

В Сыктывкаре обсудили системные меры поддержки малого и среднего предпринимательства

6 декабря в столице Коми прошел круглый стол на тему «Обсуждение системных мер поддержки малого и среднего предпринимательства». На встрече шла речь о вопросах маркировки товаров средствами идентификации с 2020 года, ее влиянии на налогообложение субъектов малого и среднего предпринимательства и других насущных проблемах.

Публичное обсуждение актуальных для предпринимателей вопросов состоялось при участии министра экономики Коми Константина Плехова. Как сообщают организаторы – региональный Центр развития предпринимательства, в работе круглого стола также приняли участие около 50 предпринимателей, представители республиканского управления Федеральной налоговой службы, специалисты заинтересованных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Открывая работу круглого стола, Константин Плехов подчеркнул, что главная цель встречи в таком составе – «общими усилиями понять, как прожить период, связанный с введением маркировки и всеми вытекающими из этого последствиями, максимально безболезненно».

– Изменения в законодательство вводятся с 1 января 2020 года и с 1 января 2021 года. Для нивелирования последствий, связанных с изменениями в законодательстве, которые возникают для предпринимателей, мы проведем серию круглых столов до конца этого года и в течение следующего. Это нужно, чтобы понять, как изменится налоговая нагрузка на предпринимателей и какие меры мы можем предпринять, чтобы эту налоговую нагрузку не увеличивать, – отметил Константин Плехов.

Новые установки для бизнеса

Напомним, с 6 августа 2019 года действуют новые требования к применению онлайн-касс при расчетах за товары, подлежащие обязательной маркировке. По закону № 238-ФЗ продавцы в момент расчета по кассе обязаны формировать данные о товарах в виде запросов о коде маркировки и уведомлений о реализации маркированного товара. Поэтому кассовая техника должна обеспечивать возможность формирования и передачи данных. «Старую» ККТ разрешено регистрировать еще два года. Накопители, которые не поддерживают новые функции, можно использовать, пока не закончится срок их действия.

Как отметил заместитель руководителя УФНС России по Республике Коми Андрей Семенчин, новые требования к ККТ связаны с продажей промаркированных товаров. В момент расчета продавец должен сформировать сведения о таких товарах в электронной форме. Одновременно он обязан проверять достоверность кодов маркировки. Это надо делать через онлайн-кассу. Для этого применяемая ККТ должна содержать фискальный накопитель, который умеет проводить самостоятельную проверку достоверности кодов маркировки.

– Мы хотим особо отметить, что, как это было и с онлайн-кассами, закон предусматривает достаточно длительный – пятилетний переходный период, то есть возможность установить новый фискальный накопитель до 5 августа 2021 года включительно. Проще говоря, до этого времени можно применять ту кассу, которой вы сейчас пользуетесь. Новых фискальных накопителей, отвечающих обновленным требованиям, еще нет в продаже. Но не стоит переживать – компании и ИП, которые торгуют маркированными товарами, могут продолжать пробивать чеки на кассах со старыми фискальными накопителями. Причем использовать их можно до истечения срока действия такого накопителя. ФНС разрешила регистрировать, перерегистрировать и применять старые фискальные накопители в составе ККТ до 6 августа 2021 года, – рассказал участникам круглого стола Андрей Семенчин.

Что маркировать будем?

С 1 октября 2019 года запущен эксперимент по маркировке отдельных видов табачной продукции, в частности сигар, сигарилл, табака для кальяна. Он продлится до 30 июня 2020 года. Обязательной маркировка станет с 1 июля 2020 года. Кроме того, в России уже ввели обязательную маркировку шуб. Также стартовали эксперименты по одежде, обуви, лекарствам, шинам, фотокамерам, парфюмерии. Перечень товаров сформирован с учетом особенностей рыночной конъюнктуры и условий товарооборота на соответствующих рынках.

Как отметил министр экономики Республики Коми, цель принятого решения – снижение оборота контрафактной продукции в России.

– Основная цель нововведений – борьба с контрафактом. Все мы хотим получать хороший товар, а вопрос контрафакта – острый и злободневный. Особенно если дело касается продуктов питания или любых других, при применении которых появляется угроза жизни и здоровью. Очевидно, что перечень подлежащих маркировке товаров будет увеличиваться, но происходить это будет поэтапно и постепенно, – рассказал Константин Плехов.

Предприниматели – участники круглого стола не стали отмалчиваться и озвучили целый список злободневных вопросов. Большая часть из них была связана с нововведениями, в частности речь шла о дороговизне внедрения самой системы учета маркировки, налоговых вычетах. Константин Плехов подчеркнул, что диалог с бизнесменами обязательно продолжится в ближайшее время.

– Нам важно получать информацию о сложностях, с которыми сталкиваются предприниматели, из первых уст. Только так мы можем искать и находить способы выхода из ситуации, – добавил министр.

Информационно-консультационное содействие действующим предпринимателям в регионе осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при участии правительства Коми.