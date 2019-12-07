В Сыктывкаре запустят новогодний фейерверк

О том, как будет украшен город и что ждет сыктывкарцев и гостей столицы Коми в праздники, на общегородской планерке рассказал начальник Управления культуры администрации Сыктывкара Олег Елфимов.

Администрация города проводит конкурс на лучшее новогоднее оформление витрин и зданий. Специальная комиссия оценит оформление с учетом творческой инициативы в оформлении витрин, фасадов, прилегающей территории, а также художественно-световое освещение, наличие малых архитектурных форм и содержание территории в надлежащем состоянии. В середине декабря члены комиссии прогуляются по городу и оценят качество оформления. Победителями станут не более трех участников, набравших наибольшее количество голосов.

Включение праздничной уличной иллюминации планируется на 13 декабря. Вновь засияет огнями улицы Коммунистическая, Интернациональная, Советская и Ленина. Яркой подсветкой обозначат стелу на кольце. На Стефановской площади и на других площадках города будут установлены новогодние ели. На площадке у центрального бассейна «под часами» уже установлен светящийся арт-объект «Новогодний шар», еще в прошлом году облюбованный сыктывкарцами для фотосессий.

Кроме того, горожан ожидает много новых праздничных украшений. Так, впервые новогодняя иллюминация в форме новогодних шаров на опорах уличного освещения украсит улицу Кирова. Театральная площадь будет убрана световыми консолями в виде морозных узоров. Там же появится новый арт-объект в виде большого новогоднего подарка.

На Стефановской площади возведут ледовый городок по мотивам сказки «Снежная королева», а также вновь зальют каток и организуют прокат коньков. Работы по установке елок и заливке катка должны быть завершены до 23 декабря. Помимо ледяных фигур, здесь будут установлены новые световые фигуры, а сквер за памятником Ленину украсят консоли в виде рождественского венка. Также световые фигуры установят в микрорайонах Орбита, Давпон, Лесозавод, поселках Краснозатонском, Максаковке и Седкыркеще.

Всего по городу будет установлено 12 елок на разных площадках. Кроме того, новогодние елки украсят территории предприятий и организаций столицы

Открытие главной елки столицы на Стефановской площади пройдет 26 декабря в 16 часов.

Горожане, встречающие Новый год на главной площади столицы, смогут посмотреть там видеотрансляцию новогоднего поздравления президента страны и новогоднее представление с 23:55 31 декабря до 02:30 1 января.

А в 01:30 1 января на правом берегу Сысолы в Заречье запустят фейерверк, который можно будет увидеть со Стефановской площади и парка имени Кирова.

Галина ГАЕВА

Фото Трофима МЯНДИНА