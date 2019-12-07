Ксения Колпакова: «Образы работают по типу снежного кома»

Художница из Сыктывкара Ксения Колпакова стала автором логотипа, который победил в конкурсе к 240-летию Сыктывкара, получив за первое место денежную премию в размере 70 тысяч рублей. Ее логотип в виде варежки символизирует душевное тепло и уют северного города. О себе и своей работе над созданием логотипа Ксения Колпакова рассказала «Республике».

Основная часть работ художницы выполнена в стиле авангард.

– Реалистичная живопись мне не так интересна. Авангард дает больше возможностей для самовыражения, – говорит она.

Для каждой своей работы девушка всегда придумывает какой-то образ. Причем мысль приходит не от названия логотипа или темы конкурса, а от того, что скрывается за этим названием, какие ассоциации возникают от слов, цитаты или слогана. Какое цветовое восприятие и эмоции появились в голове. Образы работают по принципу «снежного кома» – чем больше вариантов, тем больше идей.

Вариантов отрабатывается огромное количество. Несмотря на кажущуюся простоту рисунка, на поиск образа логотипа у художницы уходит до двух-трех недель, столько же уходит на техническое исполнение в графической программе. В зависимости от сложности знака и его замысла прорабатываются иногда от 50 до 70 вариантов. После тщательного анализа лишние работы отсеиваются, а наиболее интересные по композиции и замыслу оставляются и дорабатываются.

– Самое сложное в работе художника – это работа мысли, – призналась Ксения Колпакова. – Творческое выражение – это интуитивный процесс. Иногда сложно сказать, как ты это придумал, как нарисовал, потому что это внутреннее чувство.

Ксения Колпакова – профессиональный художник. В 2004 году окончила с отличием Республиканское училище искусств по специальности «Графический дизайн», затем, в 2010 году – Сыктывкарский государственный университет – по специальности «Средовой дизайн». Четыре года работала ведущим художником Национальной галереи Коми. С 2015 года работает на дому по заказам, иллюстрирует книги, учебники, журналы, разрабатывает логотипы, дизайн-продукции, брендбуки и фирменные стили, занимается росписями стен, а также станковым искусством. Ксения Колпакова – активный участник фестивалей, региональных, молодежных, всероссийских выставок, а также участник Биеннале современного искусства, которое проходило в сентябре этого года.

На конкурс дизайнер представила четыре логотипа. На первом – здание администрации, как сердце города, центр, где вершатся все важные городские дела. Второй логотип изображал веселого доброго медвежонка в объятиях природы. Переплетение ветвей на рисунке образовывало форму сердца, что символизировало любовь ко всему живому. Третий логотип был представлен в виде цветка – калейдоскопа событий, где каждый элемент цветка показывал значимые события жизни нашего города. И четвертым логотипом была варежка. Именно ее и выбрали организаторы конкурса.

Варежка – это собирательный образ, который символизирует теплоту, открытость, доброжелательность, мягкость и приветствие всем жителям и гостям нашего города. Идея варежки возникла неслучайно, потому что у северян это необходимый атрибут зимней одежды для сохранения тепла. Мягкость варежки, ее тепло – это выражение характера нашего города и его доброжелательности. На самой варежке нарисована природа – ель, а рядом – условно изображенный город на реке. Солнце – в виде снежинки.

На вопрос о дальнейших творческих планах Ксения Колпакова отвечает, что хотела бы организовать персональную выставку своих работ и найти работу.

– Надоело работать на дому, хочется уже выйти к людям, – призналась она.

Галина ГАЕВА

Фото предоставлены Ксенией Колпаковой