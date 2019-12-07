Галина Маринцева на сборе в Алексине

Одна из лучших спортсменок Коми, многократный победитель и призер всероссийских и международных турниров по пауэрлифтингу среди лиц с ПОДА Галина Маринцева готовится к чемпионату России в составе сборной страны. Сбор проходит на учебно-тренировочной базе «Ока» в городе Алексин Тульской области.

Как сообщила «Республике» Галина Маринцева, тренировочные мероприятия продлятся до 21 декабря. В состав сборной команды страны спортсменку привлекли не случайно. В сентябре на Кубке России пауэрлифтер завоевала серебро в весовой категории 79 килограммов, установив личный рекорд (подняла штангу весом 100 кг).

Она по-прежнему находится в числе претендентов на самые высокие награды, в том числе планирует отобраться и на летние Паралимпийские игры. Однако участие для всех российских спортсменов в международных стартах пока под большим вопросом. Пока ближайшим крупным соревнованием для нее станет чемпионат России, который также пройдет в Алексине с 3 по 9 февраля.

Ярослав СЕВРУК

Фото из архива «Республики»