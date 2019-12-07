«Окрыленные» писатели

В Сыктывкаре наградили победителей двух республиканских конкурсов «Эзысь борд» («Серебряное крыло») и «Видза, «Войвыв кодзув»!» («Здравствуй, «Северная звезда»!). 30 ноября в камерном зале Сыктывкарского университета чествовали писателей и читателей литературного журнала «Войвыв кодзув».

Лучшими публикациями в республиканском конкурсе для писателей «Эзысь борд» в номинации «Проза» стал роман Алексея Мишарина «Из вылö из», в номинации «Публицистика» – травелог Алексея Попова «Мый сэнi, чукыль саяс?» и публикации Дианы Холоповой, пропагандирующие творческое наследие основоположников коми литературы. В номинации «Поэзия» лучшим признана подборка стихотворений Нины Обрезковой «Кывбуръясын öзйö сись», в номинации «Перевод» – перевод стихов Олега Павлова, Нины Ягодинцевой, Валентины Ерофеевой-Тверской, осуществленный Евгением Козловым. В номинации «Драматургия» в этом году победа не присуждена.

Благодаря конкурсу «Эзысь борд», который проводится с 2006 года, в круг авторов журнала входят молодые литераторы.

Также в этот день наградили победителей разных номинаций республиканского конкурса-фестиваля чтецов «Видза, «Войвыв кодзув»!». Конкурс-фестиваль проводится в целях популяризации коми языка и литературы. В конкурсе участвовали чтецы из разных уголков республики. По словам организаторов, они не ожидали, что конкурс-фестиваль вызовет такой интерес среди читателей. Гран-при конкурса «Видза, «Войвыв кодзув»!» получила Валентина Соколюк из села Помоздино Усть-Куломского района за декларацию стихотворения Виктора Савина «Тутуруту Семӧ».

Артур АРТЕЕВ

Фото komikerka.ru