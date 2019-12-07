Ученые Коми получили серебро

Разработки Коми научного центра получили признание на международной выставке изобретений, состоявшейся в Турции. Серебряными медалями по решению экспертного международного жюри отмечены разработанные в Коми капсулированные формы биологически активных добавок (БАД), новые сорта картофеля «Зырянец», «Вычегодский» и перспективный «Печорский».

В Турции инновационные разработки ученых из Коми были представлены в составе комплексной экспозиции Министерства науки и высшего образования России. Специалисты оценили эффективность БАДов из Коми для повышения силы и выносливости – эти препараты успешно использовались даже при переходе Федора Конюхова и Виктора Симонова на собачьих упряжках по маршруту «Северный полюс – Гренландия». БАДы созданы на основе субстанции «Серпистен», выделенной из растения серпуха венценосная.

По информации ученых, результаты доклинических исследований показали выраженное противоишемическое, гиполипидемическое, антидиабетическое, противолучевое и актопротекторное действие этой субстанции. На ее основе разработаны три капсулированные формы БАДов: противоишемического, противодиабетического и иммуностимулирующего действия. Эти добавки рекомендованы для использования в гериатрии, спорте и функциональном питании.

А адаптированные к условиям Арктики сорта картофеля не только дают хороший урожай, но и настолько «морозоустойчивы» и неприхотливы, что исследователи планируют попробовать выращивать картофель в Воркуте – в открытом грунте в условиях вечной мерзлоты.

Пока эта идея вызывает споры даже в научных кругах, но один из создателей новых сортов – селекционер-исследователь лаборатории картофелеводства КНЦ УРО РАН Павел Конкин – приводит весомый аргумент: в Инте сорт «Зырянец» уже прижился. Павел Конкин по просьбе одного из жителей Инты дал семенной материал для проведения эксперимента. В Приполярье экспериментатор получил урожай более 36 тонн с гектара, при средней урожайности в Коми в семь-восемь тонн с гектара. И это в 2019 году, который по климатическим условиям был довольно сложным для аграриев.

– Ко мне обращались воркутинцы, у них есть идея выращивать в Воркуте местный картофель, они мечтают получать хотя бы по пять тонн с гектара. У меня уже есть наработки по испытаниям в открытом грунте, по всем показателям сорта можно приспособить и вырастить в Воркуте. Только это должен делать хороший специалист, который беззаветно любит свою работу, – рассказал «Республике» Павел Конкин.

А вот специалистов-селекционеров в Коми дефицит. Как отметил доктор сельскохозяйственных наук отдела сельского хозяйства Крайнего Севера института агробиотехнологий КНЦ Николай Чеботарев, Павел Конкин трудится фактически один, два-три человека помогают ему чуть ли не на добровольных началах.

– Но даже при таких условиях мы получили очень неплохие сорта для нашей климатической зоны. Мы проводили исследования в Усть-Цильме, в Инте: и «Зырянец», и «Вычегодский» прекрасно растут и развиваются. Так что, если будет желание руководства нашей республики, эти сорта можно размножать и высаживать в хозяйствах Коми, – пояснил Николай Чеботарев.

Он обозначил и основную проблему: недостаток финансирования. Для эффективной работы необходимо увеличить штатную численность лаборатории, купить специальную технику: картофелесажалку, картофельный комбайн, плуги, культиваторы и прочее.

– Для этого в год необходимо порядка 10 миллионов рублей, – сообщил Николай Чеботарев.

Четвертая международная выставка изобретений ISIF2019 проведена Национальным бюро по патентам и товарным знакам совместно с Министерством промышленности и технологий Турции при поддержке Всемирной организации по интеллектуальной собственности, Международной федерации ассоциаций изобретателей и Европейского офиса по патентам. Основная цель выставки – создание условий, способствующих объединению интересов инвесторов и изобретателей для достижения договоренностей о лицензировании и коммерциализации объектов интеллектуальной собственности.

Павел Конкин о новых сортах картофеля готов рассказывать бесконечно. Их выведению селекционер посвятил десятки лет жизни. Рождению «Зырянца» предшествовали тринадцать лет исследований, сорт «Вычегодский» стал результатом шестнадцати лет работы.

Зато исследователь откровенно доволен результатом, с гордостью перечисляет преимущества: тут и хороший вкус, и высокое содержание крахмала, и завидная сохранность в зимний период. Особая «примета» – устойчивость к болезням. Павел Конкин подчеркнул, что даже холодным и дождливым летом 2019 года, благоприятным для развития фитофторы, сорта «Зырянец» и «Печорский» не были поражены этим заболеванием. Также они устойчивы к раку, золотистой картофельной нематоде, парше, ризоктониозу. По результатам, зафиксированным Коми государственной сортоиспытательной станцией, урожай товарных клубней картофеля сорта «Вычегодский» составил 31,4 тонны с гектара, с высокими хозяйственноцеными свойствами (содержание крахмала 15,1 процента).

Этим, неблагоприятным для картофеля, летом Павел Конкин у себя на даче получил урожай «Зырянца» около 45 тонн с гектара.

– Картофель растил без удобрений, только окучил и выкопал, даже прополку не делал. В этом году тепло было в августе и в начале сентября, благоприятных условий вышло всего две-три декады, а урожайность выше, чем в предыдущие годы, – объяснил селекционер.

Серебряная медаль на выставке в Турции – не единственная награда новых сортов. В этом году работу ученых из Коми высоко оценили на международной выставке «Архимед», наградили золотой медалью международной выставки «Биотех». Но о «промышленном производстве» новых сортов картофеля речь пока не идет.

Людмила ВЛАСОВА

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