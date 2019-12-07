Книгой против экстремизма и терроризма

«Предупрежден – значит вооружен», – гласит древнеримская мудрость. И в борьбе с проявлениями экстремизма и терроризма большое значение имеет информация: нужно знать, в чем и как проявляется экстремизм, и как бороться с этим явлениям. В республиканских, городских и сельских библиотеках Коми не только собраны книги, в которых описаны проявления терроризма и история борьбы с ним, но и регулярно проводятся разные мероприятия антитеррористического характера.

В Юношеской библиотеке Коми более сотни книг по борьбе с терроризмом. Как рассказала «Республике» специалист библиотеки Ольга Тарачева, еще в апреле, к десятилетию завершения контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона, в учреждение прошла книжная выставка «Терроризм – это зло против человечества».

Третьего сентября в память о трагических событиях в североосетинском городе Беслан в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день в библиотеке прошел урок-предупреждение «Память на все времена». Его посетили учащиеся сыктывкарской школы №16 и студенты кооперативного техникума.

– Об этом сложно рассказывать, но и молчать о трагедии нельзя, – рассказала Ольга Тарачева. – Она не может быть забыта, поэтому в школах России в первые сентябрьские дни проходят встречи и мероприятия, посвященные памяти погибших и пострадавших в этом террористическом акте.

Кроме презентации о трагедии в Беслане, в этот день восьмиклассники посмотрели фильм о безопасности, узнали, как вести себя во время теракта, запомнили правила поведения, которые помогут сохранить жизнь, ответили на вопросы викторины. Библиотекари проверили школьников на бдительность в интерактивной игре «Внимание, опасность!». Ребята познакомились с книжной выставкой «Смертельные шаги террора», где представлены книги и журналы о безопасности в чрезвычайных ситуациях, профилактике терроризма, советы и рекомендации как защитить себя и своих близких.

16 октября в библиотеке открылась интерактивная плакатная выставка «Молодежь – за культуру мира. Против терроризма». Автором проекта выступила Ольга Тарачева.

Выставку дополнил лекторий «Я и экстремальная ситуация», на котором молодежь узнала, как вести себя в чрезвычайных ситуациях. Темы лекций-тренингов будут интересны не только молодежи. Среди тем проекта: «Если ты оказался в заложниках», «Вы обнаружили подозрительный предмет», «Если начался штурм здания» и т.д.

– Плакаты и лекторий напомнят молодежи, что бдительность, ответственность каждого – арсенал антитеррористических мер, – рассказала «Республике» библиотекарь. – Ведь с терроризмом следует не бороться, а предупреждать его возникновение. Проект состоит из нескольких блоков. Интерактивная плакатная выставка «Мир без терроризма» снабжена MP3-плеерами с индивидуальными наушниками, чтобы прослушать информацию о терроризме.

В течение месяца выставка работала в фойе Юношеской библиотеки, а затем экспозиция отправилась по библиотекам республики.

Основная идея проекта – популяризация среди молодежи государственной политики противодействия терроризму. Конечный результат – повышение информационной компетенции молодежи в вопросах профилактики терроризма. Партнерами проекта выступили отдел по профилактике терроризма и проведению эвакуационных мероприятий Комитета гражданской обороны и ЧС и республиканская молодежная общественная организация «Новое дело». Цикл просветительских мероприятий был реализован при поддержке грантового конкурса главы Коми в области молодежных инициатив в сфере культуры и искусства на 2019 год.

Сотрудники библиотеки провели обзорную экскурсию по плакатной выставке и представили художественную литературу из фондов библиотеки по проблеме терроризма.

Экстремизм относится к числу самых опасных и трудно прогнозируемых явлений современности. Его цель – дестабилизация и разрушение. Сегодня экстремистская деятельность создает реальную угрозу жизнедеятельности государства, посягает на конституционные права и свободы граждан Российской Федерации, общественную безопасность и общественный порядок. Список организаций, деятельность которых запрещена на территории страны вступившим в законную силу решением суда, в связи осуществлением экстремистской деятельности, постоянно обновляется и публикуется на официальном сайте минюста России.

Недавно специалисты библиотеки приняли активное участие в региональной конференции «Предупреждение терроризма и экстремизма, минимизация их последствий в Республике Коми». Представленная ими выставка «Мир без терроризма», вызвала большой интерес у всех присутствующих.

– На декабрь у нас запланированы дополнительные лекции по проблеме терроризма для старшеклассников сыктывкарских средних школ, – добавила Ольга Тарачева. – Лекторами выступят специалисты учебного центра Государственного казенного учреждения Республики Коми «Управление противопожарной службы и гражданской защиты». В частности, уже 10 декабря у нас пройдет лекция по безопасности в интернет. Правовое просвещение молодежи в деятельности нашей библиотеки является одним из приоритетных. Специалисты библиотеки постоянно ищут инновационные формы и методы работы с молодежью.

В городских библиотеках Сыктывкара также проводятся различные профилактические мероприятия, направленные на предупреждение терроризма. Особое внимание уделяется также вопросам личной безопасности.

Как сообщили «Республике» в Централизованной библиотечной системе Сыктывкара, 3 сентября в День солидарности в борьбе с терроризмом в большинстве библиотек города провели тематические мероприятия. В частности, в детской библиотеке-филиале № 4 беседовали о том, какое воздействие терроризм оказывает на людей. Рассуждая о таких понятиях, как терроризм, террористическая деятельность, террористический акт, подростки попытались определить внутренние причины людей, идущих на подобные акты, узнали о видах, формах и методах терроризма. Небольшой экскурс в предысторию и историю терроризма доказал, что он возник достаточно давно. Особое внимание было уделено вопросам безопасности: как не стать жертвой теракта и правилам поведения в случае угрозы теракта. Библиотекари вместе с детьми вспомнили наиболее трагические события нашей страны и всего мира и почтили память погибших невинных людей. Затем минутой молчания подростки поделились своими мыслями о том, как можно победить терроризм.

В библиотеке-филиале №5 прошел урок безопасности «Если рядом террорист». В рамках мероприятия состоялось открытие книжной выставки «Терроризм – угроза века», где были представлены книги, статьи из периодических изданий и иллюстрации. Выставочная экспозиция раскрыла различные стороны терроризма, его историю, виды. В ходе мероприятия читатели узнали, как вести себя в случае возникновения угрозы теракта и в случае захвата в заложники. Особое внимание было уделено обсуждению правил безопасного поведения при возникновении теракта, ребята рассмотрели возможные ситуации и способы выхода из них. Учащиеся приняли участие в викторине «Как не стать жертвой теракта», посмотрели видеоматериал «Терроризм угроза обществу», получили в подарок памятки с информацией о том, как вести себя при возникновении угрозы совершения террористической акции.

Сотрудники библиотеки-фи-лиала №6 провели целый ряд мероприятий, приуроченных к этой дате. В частности, вниманию читателей была представлена книжно-иллюстративная выставка «Вместе против террора». В разделе выставки «Терроризм: реальность нашей жизни» были представлены издания, которые помогут разобраться с вопросами: откуда возник терроризм, и каков он в современном мире, как распознать и предотвратить угрозу, как защитить себя, а самое главное, как победить терроризм. Привлекая внимание читателей к выставке, библиотекари просили их оставить свой отклик на прочитанное, выразить свое отношение к проблеме терроризма. В результате, на выставке появились летящие голубки-обращения, где читатели разных возрастов выражали свое отношение к терроризму, высказывали мысли о необходимости объединения всех против террористической угрозы, о стремлении жить в мире и безопасности.

Для подростков была проведена беседа-преду-преждение «Твоя безопасность: если ты оказался в заложниках». Ребята не только с интересом слушали библиотекаря, но и сами размышляли над поставленными вопросами, думали над тем, что можно делать и что нельзя, в случае, когда человек внезапно оказывается заложником. В продолжение беседы были затронуты правила поведения при обнаружении подозрительного предмета. Некоторые ребята младшего возраста впервые узнали о том, что в качестве камуфляжа для взрывных устройств могут быть использоваться игрушки, сотовые телефоны. В конце мероприятия был показан отрывок видеоролика «Просто жить». Библиотекарь заострила внимание маленьких читателей на том, что в любой, даже очень опасной, ситуации самая важная задача – это сохранить себе жизнь.

Библиотека-филиал №6 провела для студентов Сыктывкарского торгово-технологического техникума информационный час «Терроризм – проблема современности». В рамках мероприятия были затронуты вопросы об исторических истоках терроризма, его формах и характере, о сотрудничестве государств в борьбе с терроризмом и о нынешней политике России в отношении террористических угроз. На обширном фактическом материале, фотодокументах была представлена информация о громких терактах, террористических организациях. Участникам встречи библиотекарь напомнила, что гражданская бдительность и ответственность каждого – арсенал антитеррористических мер. Совместно с ребятами были обговорены и ситуационные моменты о том, как не стать жертвой террористической пропаганды, а также как правильно вести себя и не пострадать в непростой ситуации теракта.

В детской библиотеке №13 состоялась акция «Дерево мира». Участникам акции было предложено выразить свой протест против терроризма. Свое мнение ребята писали на символических листочках – ладошках и прикрепляли к импровизированному дереву, у корней которого содержалась информация о Дне солидарности в борьбе с терроризмом.

Артур АРТЕЕВ

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