В правовом поле

Как отсудить деньги у адвоката? Надо ли при увольнении проходить исследование на детекторе лжи? Кого привлечь к ответственности, если ребенка покусали бродячие собаки? На вопросы читателей, касающиеся различных отраслей права – трудового, семейного, гражданского, жилищного, наследственного, отвечает референт главы Коми Роман Койдан.

– Состою в официальном браке, собираюсь купить квартиру с использованием материнского капитала. Нужно ли согласие мужа на приобретение квартиры, должен ли он подписывать документы (договор)?

– Согласие мужа на приобретение квартиры не нужно. Муж подписывает договор в случае, если он является стороной сделки (покупателем). Все имущество, оформленное в период брака, вне зависимости от того, на кого из супругов оно оформлено, является совместно нажитым имуществом и подлежит разделу в равных долях.

– Живу в муниципальном доме. В одну из квартир заселились новые жильцы, говорят, что купили квартиру. Имеют ли они право производить переустройство в общем подъезде без разрешения администрации? И может ли дать администрация дать разрешения?

– Места общего пользования относятся к общему имуществу многоквартирного дома. Их ремонт или реконструкция допускается с согласия собственников помещений многоквартирного дома. Если дом муниципальный – с согласия администрации органа местного самоуправления. При отсутствии согласия собственников помещений данные действия носят самоуправный характер. Чтобы уточнить, имеется ли у соседей согласие администрации, обратитесь в администрацию. Если согласия нет, вы или администрация имеете право подать иск в городской/районный суд о приведении общего имущества в первоначальное положение.

Свои вопросы Роману Койдану можно направлять в редакцию газеты «Республика» по адресу: secr@gazeta-respublika.ru с пометкой «Вопрос Койдану». Также вопрос можно задать на странице референта главы республики. На сайте http://rkomi.ru необходимо выбрать вкладку «Глава Республики Коми С.А. Гапликов», а затем вкладку «Референт Главы Республики Коми». На этой же странице можно ознакомиться с ответами на часто задаваемые вопросы в разных отраслях права.

– Заплатили адвокату за его участие в рассмотрении уголовного дела 25 тысяч рублей. Я считаю, что работы на эту сумму он не выполнил. Договор мы с ним не заключали. Можно ли через суд вернуть часть суммы?

– Подать в суд – конституционное право любого гражданина. Согласно 56 статье Гражданского процессуального кодекса России, истец должен доказать обстоятельства, на которые он ссылается в иске. Вам надо будет доказать, что адвокат не исполнил своих обязательств по договору и представить соответствующие доказательства. Обязанности сторон фиксируются письменно в договоре. В отсутствии договора, определяющего круг таких обязанностей, доказать их неисполнение будет проблематично.

– Увольняюсь с работы, уточнил у руководства, когда будет расчет. Мне ответили, что расчет дадут через пять дней после увольнения и только в том случае, если я пройду исследование на полиграфе («детекторе лжи»). Законно ли это?

– Данные требования работодателя незаконны, если в последний рабочий день не выплатят заработную плату, сразу пишите жалобу в трудовую инспекцию.

– Могу ли я подать в суд на администрацию города, если моего ребенка покусали бездомные собаки? Что для этого нужно?

– Согласно статье 230 Гражданского кодекса Российской Федерации ответственность за вред, причиненный безнадзорными животными, лежит на администрации органа местного самоуправления. Вы можете подать иск в суд. Иск должен соответствовать требованиям статей 131-133 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В качестве доказательств к иску приложите копии материала проверки полиции, копии медицинских документов и копии чеков, подтверждающих понесенные вами убытки.

Подготовила Людмила ВЛАСОВА