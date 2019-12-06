Коми вступит в программу «Земский учитель»

В следующем году Республика Коми станет участником федеральной программы «Земский учитель». Об этом сказала 4 декабря на пресс-конференции министр образования Наталья Якимова.

Федеральная программа «Земский учитель» должна решить проблему нехватки учителей в сельских школах. Программа начнет действовать в 2020 году, а сейчас завершается подготовка нормативных документов на федеральном и региональном уровне. В рамках программы планируется привлечь для работы в сельских школах до 50 тысяч учителей.

Сейчас в Коми не хватает 143 педагогов. В большей степени нехватка кадров ощущается в селах. Не хватает воспитателей, учителей математики, английского языка и начальных классов. Проблема не нова, но министр отметила, что количество вакансий снижается. Если в прошлом году на этот же период было более 200 вакансий, то в этом году цифра заметно уменьшилась. По словам Натальи Якимовой, это результат целенаправленной работы министерства с педколледжами и вузами, которые отзываются на запрос, открывают новые направления и увеличивают контрольные цифры приема.

В следующем году в региональном министерстве образования поставили цель привлечь к участию в программе 16 учителей. Учителя, выразившие согласие работать в селе, получат вознаграждение в размере одного миллиона рублей. Для участия в этой программе разработаны определенные критерии, которым должны соответствовать педагоги. В частности, определен возрастной ценз участников – до 55 лет включительно. Кроме того, учитель должен иметь соответствующую квалификацию для занятия вакансии. И еще один важный момент – это готовность претендента работать не менее пяти лет в данной образовательной организации.

– Для участия в программе школа должна заявить вакансию и предоставить нагрузку не менее 18 часов. В следующем году мы апробируем эту процедуру, посмотрим, насколько люди готовы к переезду. Это конкурс, который открыт для всех. В декабре заработает портал «Земский учитель», где все желающие смогут посмотреть, какое село какую вакансию предоставляет. Вполне возможно, что к нам будут заявляться и учителя из других регионов. Мы будем только рады, – рассказала Наталья Якимова.

На вопрос журналистов, будут ли распространяться на приехавших из других регионов северные надбавки, министр ответила:

– У нас есть региональное законодательство, согласно которому для ряда профессий с первых дней работы предусмотрены северные надбавки.

Галина ГАЕВА

Фото «Комиинформ»