Туризм на выставке

6-8 декабря в Коми пройдет международный форум-выставка по туризму KomiExpoTravel. Кроме представителей туриндустрии Коми в ней примут участие гости из Болгарии, Сербии, Греции, Венгрии, разных регионов России – Санкт-Петербурга, Ленинградской, Кировской и Архангельской областей.

Первый день форума будет исключительно деловым – в администрации главы Коми пройдет заседание Координационного совета по туризму, стратегическая сессия «Анализ ситуации в сфере туризма на территории Коми, определение новых тенденций развития отрасли», а в центре культурных инициатив «Югор» – пленарное заседание «Межрегиональный и международный туризм: опыт и новые возможности взаимодействия».

На выходные KomiExpoTravel переедет в торгово-развлека-тельный центр «Июнь», где это мероприятие проходит уже третий год (в первый, впрочем, масштаб был скромнее и название другое – «Отдыхай в Коми»). Как и раньше, те, кто придут на выставку, смогут пообщаться с туроператорами, выбрать интересные лично для них туры или экскурсии, получить информацию о гостевых домах и гостиницах, санаториях, ресторанах. Кроме того пройдет награждение победителей конкурсов «Лидер туриндустрии Республики Коми» и «Лучший туристский сувенир». На последний конкурс поступили заявки от 35 участников, местные мастера представили 80 оригинальных изделий из различных материалов – глины, бересты, соломы, лозы, кожи и даже каменного угля.

Среди посетителей выставки пройдет розыгрыш призов – кому-то повезет получить путевку на плато Маньпупунер или недельную поездку на двоих в санаторий под Кировом. В субботу также пройдут семинары от федеральных экспертов Бориса Акимова и Юлии Раковой – «Как местные сообщества могут возрождать малые территории без посторонней помощи. Малый бизнес, туризм и культура. Практический аспект» и «Самые актуальные digital-тренды и технологии для взрывного роста бизнеса».

Количество участников выставки возрастает, как рассказала Елена Иванова – директор Финно-угорского этнокультурного парка, который занимается организацией KomiExpoTravel, в ТЦ «Июнь» будет установлено 70 стендов, знакомить посетителей с новинками туриндустрии будут порядка 300 человек. Учредитель выставки – минкульт Коми, в этом году поддержку в ее организации оказывает Республиканский центр развития предпринимательства, благодаря чему акцент в мероприятии сделан на участии в нем малого и среднего бизнеса.

Анна ПОТЕХИНА