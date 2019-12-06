Кандидатов на пост ректора СГУ стало меньше

Из семи кандидатов на пост ректора Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина аттестационная комиссия Министерства науки и высшего образования России оставила только троих.

На сайте СГУ размещена информация, что заседание аттестационной комиссии состоялось 26 ноября.

Напомним, на заседании ученого совета от 27 марта в вузе утвердили список кандидатов на пост ректора университетаиз семи человек.

Так, на руководство вузом претендовали проректор по экономическим и социальным вопросам СГУ Павел Васильев, профессор кафедры управления информационно-документационными и соци-ально-политическими процессами Коми республиканской академии государственной службы и управления Анна Гагиева, доцент кафедры информационных систем института точных наук и информационных технологий СГУ Владимир Миронов, исполняющий обязанности ректора СГУ Ольга Сотникова, предприниматель Александр Сычев, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин Коми республиканской академии государственной службы и управления Рита Тория и первый проректор СГУ Эмин Ягубов.

Согласно выписке протокола №15 заседания аттестационной комиссии, прошедшими аттестацию признаны лишь Павел Васильев, Ольга Сотникова и Эмин Ягубов. Все эти кандидаты на должность ректора были выдвинуты ученым советом вуза.

Галина ГАЕВА

Фото «Комиинформ»