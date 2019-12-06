Минюсту дали волонтерское задание

Очередное заседание правительства Коми, прошедшее 5 декабря, совпало с Всероссийским днем добровольца. Один из рассматриваемых вопросов как раз оказался на тему дня – о региональном проекте постановления о наделении органов исполнительной власти полномочием по участию в реализации государственной политики в сфере добровольчества (волонтерства).

Первый заместитель председателя правительства Коми Михаил Порядин, предваряя выступление по вопросу, отметил, что власти региона ведут большую, системную работу по развитию волонтерства, внедрен стандарт поддержки добровольчества, существует целый комплекс мер поддержки добровольцев.

Министр образования, науки и молодежной политики Наталья Якимова пояснила, что предлагаемое постановление, по сути, легитимизирует и упорядочивает всю ту деятельность в сфере добровольчества, которая сейчас проводится. Тем более, что работы предстоит еще много: к 2024 году 20 процентов населения нужно вовлечь в волонтерскую деятельность.

Однако, в День добровольцев тематическое постановление в силу не вступило. Наталья Якимова, в свою очередь, сообщила, что проект, к тому же пока согласован не всеми министерствами. А это важно, поскольку постановление предполагает, что в положения о работе всех региональных министерств будут включены полномочия по участию в реализации государственной политики в сфере добровольчества. После этого означенные органы власти должны будут заниматься популяризацией волонтерского движения, организационно и методически помогать добровольцам. За формирование и реализацию государственной политики в этой сфере предлагается назначить минобраз Коми.

Оказалось, что проект постановления отказывается согласовать министерство юстиции Коми. Министр Алексей Осташов дал комментарии по этому поводу, заявив, по сути, что темой добровольчества возглавляемое им ведомство заниматься не будет. Поскольку проанализировав проект, они пришли к выводу, что возможности работать по этому направлению у них нет, с темой волонтерства деятельность минюста никак не соприкасается.

Михаил Порядин с таким «самоотводом» не согласился, посоветовав Алексею Осташову смотреть на вопрос шире. Почему, например, минюст не может помочь студентам-добровольцам организовывать в школах классные часы, посвященные Дню Конституции? Или, заняться правовым просвещением пожилых людей на базе клубов «Активное долголетие»?

Предложив минюсту хорошо подумать над предложенной темой, Михаил Порядин отметил, что без согласия всех министерств постановление принято не будет.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru